Оптовий енергетичний ринок: проміжні підсумки, нерезиденти, трейдери та університети

Майже за рік на оптовому енергетичному ринку України зареєструвались понад 2,3 тисячі компаній.

З 1 листопада 2023 р. в Україні функціонує Реєстр учасників оптового енергетичного ринку, який в Регуляторі запустили на виконання положень Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках" (REMIT). Наразі торгівля на ринку електричної енергії та природного газу має здійснюватись тільки з відповідною реєстрацією, а порушники підпадають під санкції від НКРЕКП. Зокрема, на засіданні 29 жовтня Регулятор планує винести рішення за результатами розслідування на оптовому енергетичному ринку щодо здійснення операцій без реєстрації по декількох компаніях — поки ще це лише застереження.

Частка компаній з іноземною реєстрацією становить лише 5%. Найбільше іноземців — зі Словаччини (17 юридичних осіб), зі Швейцарії (16) та з Польщі (12).

Найбільш відомі світові енергокомпанії та трейдери, зареєстровані на українському оптовому енергетичному ринку – це Trafigura, Shell, Orlen, DXT Commodities, Engie, Uniper.

Серед компаній з британською реєстрацією – ARK Trade, Shell Energy Europe, EDF Trading Limited, SEFE.

Безумовно багато компаній-нерезидентів мають українське коріння – такі як ERU Management, Naftogaz Trading Europe, D.Trading International, Zangas та інші.

Однією з компаній, яка нещодавно зареєструвалась, є угорська Milleyson, яка активно постачає електроенергію в Україну цього року. За даними ExPro, з квітня по вересень вже було поставлено майже 35 тис. МВт-год, компанія мала контракти з "Нафтогазом", "Сіпіджі Енерджі", "Енерджигазтрейд" та іншими. В цілому, в українському реєстрі є лише 5 угорських компаній, проте за цим напрямом надходить найбільше імпортної електроенергії, близько 40%.

Неочікуваним учасником оптового енергетичного ринку став Хмельницький національний університет, який зареєструвався ще у грудні 2023 р. Відомо, що навчальний заклад наразі активно працює над власним внеском в енергонезалежність, на даху встановлено сонячні панелі, а студенти в лабораторіях вивчають як ставити СЕС "з нуля".

За організаційно-правовою формою найбільше товариств з обмеженою відповідальністю (84,5%), ще 5% — акціонерні товариства, а решта — інші форми.

Також, в Україні з березня цього року функціонує Реєстр об’єктів електроенергетики та електроустановок споживачів (у тому числі активних споживачів), що використовують альтернативні джерела енергії для виробництва електроенергії, в якому вже є понад 1,4 тисячі суб’єктів. До речі, Хмельницький університет там теж присутній, зі своїми 8-ма сонячними електростанціями.