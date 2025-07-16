Промышленность и энергетика: избавление от иллюзий

Российская агрессия против Украины стала триггером, благодаря которому развитый мир с опозданием понял: без тяжелой промышленности ему не обойтись, а экономический рост возможен только если у страны много дешевой энергии. Стало очевидно: либо демократические страны скоро построят новые энергетические мощности, либо будут миром править кровавые диктатуры.

Миру нужно много дешевой энергии

Еще лет 10 назад нередко приходилось слышать мнение, что дальнейший рост экономики не будет зависеть от тяжелой промышленности. Говорили о "постиндустриальном мире" и "экономике услуг", а страны "золотого миллиарда" избавлялись от заводов, перенося их в страны "третьего мира" (прежде всего в Китай). Атомные станции закрывались, ведь если нет тяжелой промышленности, то и энергопотребление не столь велико. И его целиком (как предполагали) может обеспечить «зеленая» генерация.

А потом наступило похмелье. Страны "первого мира" вдруг обнаружили, что у них почти не осталось промышленности, и теперь они оказались в зависимости от Китая. Розовые очки всегда разбиваются занозами внутрь. И теперь для демократического мира актуальны такие понятия как реиндустриализация, собственное производство и национальная промышленность. Но развитие промышленности возможно только если оно подкреплено достаточным количеством дешевой энергии. Сегодня за звание мирового гегемона сражаются Америка и Китай. В США электроэнергия для бизнеса стоит в среднем в четыре раза дешевле, чем в Европе, а в Китае тарифы вообще регулируются государством так, чтобы промышленные компании ни в чем себе не отказывали.

При этом глобальный спрос на энергию в 2024 году вырос на 2,2% – скорее среднего показателя за последнее десятилетие. на охлаждение в результате экстремальных температур, ростом потребления в промышленности, на транспорте и расширением ЦОД.

В 2024 году было введено в эксплуатацию более 7 ГВт ядерной мощности, что на 33% больше, чем в 2023 году. Производство электроэнергии на АЭС в 2024 году выросло на 100 ТВтч. Возобновляемые источники энергии обеспечили большую часть роста мирового предложения энергии (38%), за ними следуют природный газ (28%), уголь (15%), нефть (11%) и атомная энергетика (8%).

Развитые экономики увидели заметный возврат к росту спроса на энергию после нескольких лет спада. Да, Евросоюз вернулся к росту спроса впервые с 2017 года (не считая восстановления после Covid в 2021 году).

В США вопрос возвращения индустриальной мощи страны был поднят еще при первом президентском сроке Дональда Трампа, а затем получил развитие при Джо Байдене. Вот только оказалось, что американцы уже не горят желанием работать на заводах, поэтому теперь приходится делать ставку на промышленных роботов. Но роботизированное производство – еще более энергоемкое, чем фабрика с работниками-людьми.

Однако строительство заводов с работами требует много времени, а пока подлинным вызовом для Америки стало бурное развитие искусственного интеллекта. Учеба больших AI-моделей требует огромного количества электроэнергии, и рост отрасли уже привел к первому за последние десятилетия значительному увеличению спроса на электроэнергию в США. По прогнозам, в период с 2024 по 2029 год спрос на электроэнергию в США вырастет в пять раз по сравнению с 2022 годом, а к 2035 году – в 30 раз. Однако строительство и подключение к сети новых электростанций оказалось непростым: такие проекты нуждаются в масштабных исследованиях, на которые могут уйти годы, а существующая инфраструктура электропередач перегружена.

И вот теперь администрация Дональда Трампа готовит пакет мер, направленных на увеличение поставок энергии для развития искусственного интеллекта в США.

"Главные экономические конкуренты - США и Китай - вовлечены в технологическую гонку вооружений, чтобы обеспечить себе экономическое и военное преимущество. Огромные объемы обработки данных, необходимые для работы AI, требуют стремительного увеличения энергоснабжения, что приводит к перегрузке энергетических сетей во многих штатах", - пишет агентство Reuters.

Рассматриваются такие шаги, как упрощение подключения объектов генерации к электросети и предоставление федеральной земли для строительства центров обработки данных, необходимых для работы AI.

Украина включается в энергетическую гонку

До полномасштабного вторжения Украина была страной, профицитной электроэнергией. То есть нам и самим хватало, и соседям охотно продавали. Однако после 2022 г. все очень сильно изменилось. Российские агрессоры уничтожили большую часть тепловой генерации, захватили Запорожскую АЭС, серьезно повредили энергетическую инфраструктуру. В некие периоды может возникать недостаток. По сути, украинская энергетика сейчас держится в основном на АЭС. Пиковую нагрузку покрывают тепловые и гидроэлектростанции.

Потребление е/е у нас после начала войны, конечно, очень сильно упало. В январе 2025 года по сравнению с январем 2022-го суммарный объем потребления сократился на 35%, а в промышленности — падение на 48%. За три с половиной года войны мы потеряли и генерацию, и потребление энергии. Но поколения мы потеряли больше – поэтому и возникает дефицит.

Однако впереди у Украины бурный рост энергопотребления. Если в США и Европе драйвером роста потребления стали дата-центры искусственного интеллекта, то в Украине таких драйверов сразу несколько. Первый – послевоенное восстановление страны, второй – промышленность, в которой теперь будет делаться акцент на переработку (аграрного сырья и полезных ископаемых). Ну и за годы войны уже вырос третий потребитель энергии – mil-tech, то есть высокотехнологичная военная промышленность. И этот сектор будет неизбежно расти, причем многократно. Более того, в ближайшее время он наверняка станет одной из основ экономики Украины.

Вывод из всего этого напрашивается сам собой: нам уже сегодня нужно думать, планировать, начинать строительство новых объектов генерации. И это должно быть атомное поколение. Здесь уже неважно даже — будем ли расширять ХАЭС, установим ли возле промышленных кластеров модульные реакторы или найдем какое-нибудь другое решение, — суть остается одна: основой должна быть атомная генерация. При всем уважении к зеленой энергетике, при всей ее важности и необходимости — ВИЭ пока не в состоянии обеспечить те мощности и стабильность, которые нужны именно для тяжелой промышленности.

Впрочем, AI как крупного потребителя украинской энергии я бы тоже не стал сбрасывать со счетов. Опубликованная NYT карта показывает, что сегодня только 32 стран мира имеют специализированные дата-центры для искусственного интеллекта. США, Европа и Китай контролируют более 90% всей инфраструктуры, в то время как Россия, большая часть Африки и Южной Америки, вообще остаются за бортом.

Но наверняка не всем странам и компаниям хочется зависеть от трех враждующих друг с другом мировых центров, когда речь заходит о развитии собственных крупных AI-проектов. Поэтому в перспективе у Украины и строительство собственных дата-центров для искусственного интеллекта, которые будут конкурентоспособными благодаря нашей независимости, так и нашей дешевой энергии.