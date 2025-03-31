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Энергетика
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Реформы энергетического сектора Украины: отчет МВФ и визит директора Секретариата Energy Community

Совет директоров Международного валютного фонда 28 марта утвердил седьмой пересмотр программы для Украины "Механизм расширенного финансирования" (Extended Fund Facility).

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"Экономический рост в 2024 году оставался устойчивым, но замедлился во второй половине года. Ожидается, что в 2025 году замедление продолжится из-за ужесточения ситуации на рынке труда, влияния атак на энергетическую инфраструктуру и продолжающейся неопределенности по развитию войны… В целом прогноз остается чрезвычайно неопределенным",говорится в заявлении.

Что с энергетикой в отчете МВФ?

Под наблюдением будет оставаться реформа корпоративного управления в Украине, в частности, в энергосекторе. Как отметили в МВФ, независимые оценки наблюдательных советов "Укрэнерго", "Оператора ГТС Украины" и "Нафтогаза" продолжаются и должны быть готовы к концу мая 2025 года. Оперативно должны и избрать новых голов в эти компании. Напомню, что недавно был продолжен конкурс на гендиректора ОДСТУ, продолжается конкурс для "Укрэнерго", однако есть определенные задержки с конкурсом в Нафтогазе.

В МВФ отмечают работу украинского энергосектора по децентрализации и усилению устойчивости. В частности, уже в ближайшие месяцы ожидается принятие закона об объединении рынков, что значительно ускорит интеграцию энергетического рынка Украины с ЕС, отметили в МВФ.

"Продолжаются работы по ремонту энергетических мощностей в 2025 году и добавлению распределенной газовой генерации. Власти также планируют импортировать до 4 млрд кубометров газа в 2025 году, чтобы пополнить запасы и компенсировать внутреннюю добычу, потерянную из-за атак на энергетическую инфраструктуру",указали в МВФ.

Также до конца октября 2025 года должен быть выполнен внешний аудит независимости и структуры управления НКРЭКУ.

Ожидаемо международные партнеры отметили, что украинские власти должны начать работу над дорожной картой для постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии, в частности, стратегии по тарифам, PSO и защите уязвимых потребителей.

Визит директора Energy Community Secretariat

Кстати, в марте прошел ряд важных встреч для украинского энергосектора – во время визита директора Секретариата Энергетического Сообщества Артура Лорковски. Перед Энергокомитетом ВРУ был представлен ежегодный отчет о состоянии выполнения Украиной обязательств в 2024 году.

С положительного: принят Национальный план по энергетике и климату; принят Закон Украины "Об основных принципах государственной климатической политики"; создан электронный реестр Гарантий происхождения электроэнергии, производимой из возобновляемых источников энергии.

Детальнее следует остановиться на задачах для Украины:

  1. Транспозиция Интеграционного пакета по электроэнергетике должна быть ускорена. Это необходимо для планируемой интеграции с рынком ЕС в первом квартале 2027 года. Дедлайн транспозиции был 31 декабря 2023 года, но даже в 2025 году почему-то с этим медлят.
  2. Гармонизация национального налогового законодательства с действующим законодательством ЕС с целью обеспечения объединения украинского рынка электроэнергии с единым рынком электроэнергии ЕС.
  3. Внедрение долгосрочного распределения пропускной способности на границах между ЕС и Украиной. Ранее одним из препятствий для этого в том числе называли торможение процессов с европейской стороны. В целом, этот шаг необходим для полноценной трансграничной торговли, поскольку позволит более прогнозируемо осуществлять импорт-экспорт.
  4. Внедрение вторичного законодательства по критериям постоянства для жидкого биотоплива/биогаза.
  5. Внедрение Дорожной карты по возобновляемой энергетике, разработанной Ассоциацией по кибербезопасности европейских энергетических сетей the Energy Security Project.
  6. Внедрение Дорожной карты по отделению надбавки к тарифу на ВИЭ от тарифа на передачу.
  7. Имплементация дорожной карты рынка природного газа, разработанной EnCS.
  8. Внедрение Дорожной карты относительно постепенного отказа от механизма ПСО для электроэнергии и газа и расширения ценовых ограничений на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке.
  9. Принятие законодательных изменений по усилению институционального и в целом обеспечения необходимой операционной независимости Регулятора.