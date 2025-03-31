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Реформи енергетичного сектору України: звіт МВФ та візит директора Секретаріату Energy Community
Рада директорів Міжнародного валютного фонду 28 березня затвердила сьомий перегляд програми для України “Механізм розширеного фінансування” (Extended Fund Facility).
"Економічне зростання у 2024 році залишалося стійким, але сповільнилося в другій половині року. Очікується, що у 2025 році уповільнення продовжиться через дедалі жорсткішу ситуацію на ринку праці, вплив атак на енергетичну інфраструктуру та триваючу невизначеність щодо розвитку війни… Загалом прогноз залишається надзвичайно невизначеним", — йдеться в оприлюдненому звіті.
Що з енергетикою у звіті МВФ?
Під наглядом лишатиметься реформа корпоративного управління в Україні, зокрема, в енергосекторі. Як зазначили у МВФ, незалежні оцінки наглядових рад "Укренерго", "Оператора ГТС України" та Нафтогазу тривають і мають бути готові до кінця травня 2025 року. Оперативно мають і обрати нових голів у ці компанії. Нагадаю, що нещодавно було продовжено конкурс на гендиректора ОГСТУ, триває конкурс для "Укренерго", проте є певні затримки з конкурсом в Нафтогазі.
В МВФ відзначають роботу українського енергосектору над децентралізацією та посиленням стійкості. Зокрема, вже найближчими місяцями очікується прийняття закону про об’єднання ринків, що значно прискорить інтеграцію енергетичного ринку України з ЄС, вказали в МВФ.
"Тривають роботи з ремонту енергетичних потужностей у 2025 році та додавання розподіленої газової генерації. Влада також планує імпортувати до 4 млрд кубометрів газу у 2025 році, щоб поповнити запаси та компенсувати внутрішній видобуток, втрачений через атаки на енергетичну інфраструктуру", — вказали у МВФ.
Також, до кінця жовтня 2025 року має бути виконано зовнішній аудит незалежності та структури управління НКРЕКП.
Очікувано міжнародні партнери відзначили, що українська влада має розпочати роботу над дорожньою картою для поступової лібералізації ринків газу та електроенергії, зокрема стратегії щодо тарифів, PSO та захисту вразливих споживачів.
Візит директора Energy Community Secretariat
До речі, у березні відбулась низка важливих зустрічей для українського енергосектору – під час візиту директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артура Лорковські. Перед Енергокомітетом ВРУ було представлено щорічний звіт стосовно стану виконання Україною зобов’язань у 2024 році.
З позитивного: прийнято Національний план з енергетики та клімату; прийнято Закон України "Про основні засади державної кліматичної політики"; створено електронний реєстр Гарантій походження електроенергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії.
Детальніше слід зупинитись на завданнях для України:
- Транспозиція Інтеграційного пакета з електроенергетики має бути прискорена. Це необхідно для запланованої інтеграції з ринком ЄС у першому кварталі 2027 року. Дедлайн транспозиції був 31 грудня 2023, але навіть у 2025 чомусь з цим зволікають.
- Гармонізація національного податкового законодавства з чинним законодавством ЄС для забезпечення об’єднання українського ринку електроенергії з єдиним ринком електроенергії ЄС.
- Впровадження довгострокового розподілу пропускної спроможності на кордонах між ЄС та Україною. Раніше однією із перешкод для цього в тому числі називали гальмування процесів з європейського боку. В цілому, цей крок є необхідним для повноцінної транскордонної торгівлі, оскільки дозволить більш прогнозовано здійснювати імпорт-експорт.
- Впровадження вторинного законодавства щодо критеріїв сталості для рідкого біопалива/біогазу.
- Впровадження Дорожньої карти з відновлюваної енергетики, розробленої Асоціацією з кібербезпеки європейських енергетичних мереж the Energy Security Project.
- Впровадження Дорожньої карти щодо відокремлення надбавки до тарифу на ВДЕ від тарифу на передачу.
- Імплементація Дорожньої карти ринку природного газу, розробленої EnCS.
- Впровадження Дорожньої карти щодо поступової відмови від механізму ПСО для електроенергії та газу та для розширення цінових обмежень на ринку "на добу наперед" та внутрішньодовобому ринку.
- Прийняття законодавчих змін щодо посилення інституційної та в цілому забезпечення необхідної операційної незалежності Регулятора.