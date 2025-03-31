Реформи енергетичного сектору України: звіт МВФ та візит директора Секретаріату Energy Community

Рада директорів Міжнародного валютного фонду 28 березня затвердила сьомий перегляд програми для України “Механізм розширеного фінансування” (Extended Fund Facility).

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"Економічне зростання у 2024 році залишалося стійким, але сповільнилося в другій половині року. Очікується, що у 2025 році уповільнення продовжиться через дедалі жорсткішу ситуацію на ринку праці, вплив атак на енергетичну інфраструктуру та триваючу невизначеність щодо розвитку війни… Загалом прогноз залишається надзвичайно невизначеним", — йдеться в оприлюдненому звіті.

Що з енергетикою у звіті МВФ?

Під наглядом лишатиметься реформа корпоративного управління в Україні, зокрема, в енергосекторі. Як зазначили у МВФ, незалежні оцінки наглядових рад "Укренерго", "Оператора ГТС України" та Нафтогазу тривають і мають бути готові до кінця травня 2025 року. Оперативно мають і обрати нових голів у ці компанії. Нагадаю, що нещодавно було продовжено конкурс на гендиректора ОГСТУ, триває конкурс для "Укренерго", проте є певні затримки з конкурсом в Нафтогазі.

В МВФ відзначають роботу українського енергосектору над децентралізацією та посиленням стійкості. Зокрема, вже найближчими місяцями очікується прийняття закону про об’єднання ринків, що значно прискорить інтеграцію енергетичного ринку України з ЄС, вказали в МВФ.

"Тривають роботи з ремонту енергетичних потужностей у 2025 році та додавання розподіленої газової генерації. Влада також планує імпортувати до 4 млрд кубометрів газу у 2025 році, щоб поповнити запаси та компенсувати внутрішній видобуток, втрачений через атаки на енергетичну інфраструктуру", — вказали у МВФ.

Також, до кінця жовтня 2025 року має бути виконано зовнішній аудит незалежності та структури управління НКРЕКП.

Очікувано міжнародні партнери відзначили, що українська влада має розпочати роботу над дорожньою картою для поступової лібералізації ринків газу та електроенергії, зокрема стратегії щодо тарифів, PSO та захисту вразливих споживачів.

Візит директора Energy Community Secretariat

До речі, у березні відбулась низка важливих зустрічей для українського енергосектору – під час візиту директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артура Лорковські. Перед Енергокомітетом ВРУ було представлено щорічний звіт стосовно стану виконання Україною зобов’язань у 2024 році.

З позитивного: прийнято Національний план з енергетики та клімату; прийнято Закон України "Про основні засади державної кліматичної політики"; створено електронний реєстр Гарантій походження електроенергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії.

Детальніше слід зупинитись на завданнях для України: