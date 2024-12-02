Рынок газа: как прошел первый месяц отопительного сезона

1 ноября можно считать стартом отопительного сезона, когда Украина завершила закачку природного газа в подземные хранилища и начала отбор газа. По предварительным данным, за ноябрь потребление природного газа в Украине составило около 2,7 млрд куб м, на 10% выше, чем в ноябре прошлого года. Увеличение объема потребления газа связано с более холодной погодой в первой половине месяца.

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Как прошел первый месяц отопительного сезона, сколько природного газа из подземных хранилищ было использовано и каковы ожидания на следующие месяцы. Давайте разбираться.

К началу отопительного сезона в украинских подземных хранилищах газа было накоплено 12,92 млрд куб. м природного газа. Данная цифра меньше, чем первоначально планировалось, что связано с минимальной активностью иностранных компаний, почти не закачивавших природный газ в украинские хранилища. Более того, нерезиденты в сентябре-октябре достаточно активно экспортировали газ из "таможенного склада" украинских ПХГ — более 270 млн куб м за два месяца. Поведение иностранных компаний объясняется ценовой конъюнктурой на европейском рынке природного газа.

Предварительные данные свидетельствуют, что за ноябрь потребление природного газа в Украине составило около 2,7 млрд куб м, на 10% выше, чем в ноябре прошлого года. Увеличение объема потребления газа связано с более холодной погодой в первой половине месяца. В прошлом году в течение первой недели ноября Украина продолжала закачивать природный газ в хранилища, поскольку теплая погода позволяла отложить начало отопительного сезона.

В ноябре 2024 года по сравнению с ноябрем 2023 года потребление газа в Украине выросло на 10% до 2,7 млрд куб.

Основная часть внутреннего потребления покрывается за счет украинской добычи природного газа, которая в ноябре составила более 1,6 млрд куб м, на 2% больше, чем в прошлом году. Хочу в очередной раз обратить внимание на этот положительный момент — рост добычи украинского газа, который обеспечивается, прежде всего, государственными компаниями "Укргаздобыча" и "Укрнафтой". В ноябре государственные компании добыли более 1,29 млрд куб. м природного газа, что составляет более 80% общей добычи.

Однако с добычей не все так хорошо. Напомним, в середине ноября Государственная служба геологии и недр Украины в очередной раз остановила действие спецразрешений компаний из Группы Smart Energy после введенных санкций СНБО. Компании с 16 ноября приостановили добычу природного газа.

Другим источником ресурса для покрытия внутреннего потребления в ноябре был накопленный газ в украинских хранилищах. По предварительным оценкам, за месяц из хранилищ было отобрано около 1,35 млрд куб м природного газа, на 16% больше, чем в ноябре прошлого года. Отмечу, что часть отобранного газа — это ресурс иностранных компаний, экспортированный в Европу — около 200 млн куб.

Большие объемы отбора газа из хранилищ наблюдались преимущественно в первой половине месяца. Напомним, в прошлом году Украина продолжала закачку газа в хранилища в течение первой недели ноября. отборы этого года. В конце ноября прошлого года объемы отбора газа из украинских ПХГ превышали 90 млн куб. сутки, в то время как в ноябре этого года отбор газа не превышал 70 млн куб м в сутки. Таким образом, уже в декабре объемы отбора, вероятно, будут меньше, чем в прошлом году.

Кроме того, в последующие месяцы объемы экспорта газа из украинских хранилищ непременно снизятся, поскольку запасы нерезидентов на "таможенном складе" составляют менее 100 млн куб м, то есть вдвое меньше, чем было экспортировано в течение ноября.

Подытоживая, отмечу, что Украина уверенно прошла первый месяц нынешнего отопительного сезона, несмотря на холодную погоду и российские обстрелы энергетической инфраструктуры. Имеющиеся запасы в хранилищах, сокращение экспорта газа и тенденция к увеличению внутренней добычи свидетельствуют о хороших возможностях завершить этот отопительный сезон без проблем.