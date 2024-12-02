Ринок газу: Як пройшов перший місяць опалювального сезону

1 листопада можна вважати стартом опалювального сезону, коли Україна завершила закачування природного газу до підземних сховищ та розпочала відбір газу. За попередніми даними, протягом листопада споживання природного газу в Україні склало близько 2,7 млрд куб м, на 10% вище, ніж у листопаді минулого року. Збільшення обсягів споживання газу пов’язано з більш холодною погодою в першій половині місяця.

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Як пройшов перший місяць опалювального сезону, скільки природного газу з підземних сховищ було використано та які очікування на наступні місяці. Давайте розбиратися.

До початку опалювального сезону в українських підземних сховищах газу було накопичено 12,92 млрд куб м природного газу. Дана цифра є меншою, ніж початково планувалося, що пов’язано з мінімальною активністю іноземних компаній, які майже не закачували природний газ до українських сховищ. Мало того, нерезиденти у вересні-жовтні досить активно експортували газ з "митного складу" українських ПСГ – понад 270 млн куб м за два місяці. Поведінка іноземних компаній пояснюється ціновою кон’юнктурою на європейському ринку природного газу.

Попередні дані свідчать, що протягом листопада споживання природного газу в Україні склало близько 2,7 млрд куб м, на 10% вище, ніж у листопаді минулого року. Збільшення обсягів споживання газу пов’язано з більш холодною погодою в першій половині місяця. Минулого року протягом першого тижня листопада Україна продовжувала закачувати природний газ до сховищ, оскільки тепла погода дозволяла відкласти початок опалювального сезону.

В листопаді 2024 року порівняно з листопадом 2023 споживання газу в Україні зросло на 10% до 2,7 млрд куб. м.

Основна частина внутрішнього споживання покривається за рахунок українського видобутку природного газу, який у листопаді склав понад 1,6 млрд куб м, на 2% більше, ніж минулого року. Хочу черговий раз звернути увагу на цей позитивний момент — ріст видобутку українського газу, який забезпечується передусім державними компаніями "Укргазвидобування" та "Укрнафтою". У листопаді державні компанії видобули понад 1,29 млрд куб м природного газу, що становить понад 80% загального видобутку.

Проте, з видобутком не все так добре. Нагадаю, в середині листопада Державна служба геології та надр України вчергове зупинила дію спецдозволів компаній з Групи Smart Energy після введених санкцій РНБО. Компанії з 16 листопада зупинили видобуток природного газу.

Іншим джерелом ресурсу для покриття внутрішнього споживання у листопаді був накопичений газ в українських сховищах. За попередніми оцінками, впродовж місяця зі сховищ було відібрано близько 1,35 млрд куб м природного газу, на 16% більше, ніж у листопаді минулого року. Зазначу, що частина відібраного газу — це ресурс іноземних компаній, який було експортовано до Європи — близько 200 млн куб м.

Більші обсяги відбору газу зі сховищ спостерігалися переважно у першій половині місяця. Нагадаю, минулого року Україна продовжувала закачування газу до сховищ протягом першого тижня листопада. Однак, якщо подивитися на обсяги відбору газу в другій половині місяця, то можна побачити, що минулорічні значення вже перевищують відбори цього року. Наприкінці листопада минулого року обсяги відбору газу з українських ПСГ перевищували 90 млн куб м на добу, в той час як цього року в листопаді відбір газу не перевищував 70 млн куб м на добу. Таким чином, вже у грудні обсяги відбору, ймовірно, будуть меншими, ніж минулого року.

Крім того, у наступні місяці обсяги експорту газу з українських сховищ неодмінно знизяться, оскільки запаси нерезидентів на "митному складі" складають менше ніж 100 млн куб м, тобто вдвічі менше, ніж було експортовано протягом листопада.

Підсумовуючи, зазначу, що Україна впевнено пройшла перший місяць цьогорічного опалювального сезону не дивлячись на холодну погоду та російські обстріли енергетичної інфраструктури. Наявні запаси у сховищах, скорочення експорту газу та тенденція до збільшення внутрішнього видобутку свідчать про хороші можливості завершити цей опалювальний сезон без жодних проблем.