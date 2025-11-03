"Скорая энергетическая помощь": как частные компании могут ускорить восстановление

После осеннего обострения российского энерготеррора украинская энергосистема снова работает на грани возможностей. Масштаб повреждений делает невозможным быстрое восстановление даже при наличии запасов оборудования — не хватает людей и техники. Автор предлагает решение: привлечь частные компании в "скорую энергетическую помощь" — мобильные ремонтные бригады, которые могли бы оперативно усиливать облэнерго в самых сложных регионах.

Изменение тактики российского агрессора по поводу энергетического террора и его усиление вызвали серьезные проблемы как в генерации, так и в передаче и распределении электроэнергии. Следствием стали ограничение потребления как населения, так и бизнеса по графикам стабилизационных отключений.

Как можно минимизировать период ограничений? Обычно прежде всего усиление защиты — как активной (ПВО, ОЭБ, антидроновые системы), так и физической защиты (как минимум 2-го уровня, против обломков). А как ускорить, когда повреждение подстанции, линий электропередач, распределительных пунктов уже произошло? Во-первых – созданием аварийного запаса оборудования, запчастей и материалов. Как отчитывалось и "Укрэнерго", и по имеющимся у автора данным, и у ОСР, определенный такой запас накоплен.

Определенную положительную роль в этом играет западная помощь, координируемая Министерством энергетики через Фонд восстановления энергетики, объем которого составил за 3,5 г. широкомасштабной войны 1,2 млрд дол. Так что можно предположить, что с ремонтами элементарно не успевают аварийные бригады операторов передачи и распределения. То есть во-вторых, необходимо привлечение большего количества специалистов-энергетиков, особенно в конкретных, наиболее пострадавших локациях.

В 2022-24, когда враг бил преимущественно по отдельным регионам (Восток, Киев, Юг), почти не нанося ударов по Центру и Западу, проблему оперативно, в ручном режиме решали взаимопомощью между ОСР. Так, бригады монтеров "Черкассыоблэнерго", "Львовоблэнерго", работая вахтовым методом, помогали восстанавливать сети Николаевщины, которая находилась в 2022 году под прямыми обстрелами вражеской артиллерии из тогда временно оккупированной Херсонщины. Затем, в 2023 уже рабочие "Николаевоблэнерго" вместе с бригадами "ДТЭК Сети" восстанавливали линии электропередач на деоккупированной Херсонщине. Происходило очень просто — на селекторе министр просил о помощи и ОСР приходили друг другу на помощь.

И даже еще год назад, в ноябре 2024 года по инициативе Минэнерго и АО "Украинские распределительные сети" были сформированы четыре бригады из состава специалистов "Тернопольоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго", которые помогали восстанавливать сети "Запорожьеоблэнерго", которые тогда начали сильно страдать от КАБов. Помогали и в обновлении энергооборудования. Кроме того, как пересказывали мне в восточных ОСР, почти весь период широкомасштабной войны, бригады облэнерго очень часто помогали чинить после обстрелов высоковольтные сети и подстанции 330 и 700 кВ "Укрэнерго".

Пока же враг бьет хоть и точечно, по конкретным объектам генерации, передачи и распределения электроэнергии, но эти удары охватывают все регионы — от Львова и Тернополя до Харькова и Запорожья. Кроме того, если на Востоке это КАБы, то в центре, на севере и юге это уже не просто дроны, а рои дронов, против которых бессильна даже ПВО, как отметил недавно в кулуарах одного из энергетических форумов заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий. То есть повреждения неизбежны. По всей стране. А вот модель "Министерство бросило клич и ОСР помогли друг другу" уже не сработает. Потому что ситуация критическая везде.

Однако, если где-то она более критична, как это нивелировать и ускорить процесс восстановления питания? Можно и нужно привлекать не совсем задействованный ресурс — частные компании, специализирующиеся на монтаже, ремонте электросетей и инсталляции оборудования. Примером такого привлечения является участие частной НТК ЭНПАСЕЛЕКТРО в восстановлении пострадавших ГЭС "Укргидроэнерго". Среди опрошенных автором подрядчиков еще никто не был вовлечен в восстановление сетей после ударов агрессора в этом году. А потенциал у них есть. Например, в Центральной Украине есть компания - "Центр-Монтаж-Энерго", которая построила за время широкомасштабной войны 171 км инженерных сетей. В Киевской области есть ООО "ВАП-БУД", имеющее аналогичный опыт. Им по силам и ремонт, и строительство не только линий 0,4/10 кВ, но и 35 кВ, их специалисты имеют опыт ТП 10/0,4 и реконструировали подстанции 35/10 кВ.

Модель их привлечения может заключаться в создании мобильных бригад, которые по определенным Координационным штабом по защите энергетической инфраструктуры при Агентстве восстановления локациями могут в кратчайшие сроки быть привлечены к ремонтам. Формированием и контрактацией таких бригад могло бы заняться Минэнерго. На наш взгляд 15-20 таких полноценных бригад, укомплектованных собственной техникой, инструментом, спецодеждой частных подрядчиков, могли бы значительно ускорить восстановление тех объектов энергетической инфраструктуры, функционирование которых важно для обеспечения балансировки Объединенной энергосистемы Украины. Или тех подстанций, ЛЭП, которые обеспечивают целые города и регионы. Например, пару недель назад их можно было направить на Черниговщину, на прошлой неделе — на Кировоградщину.

"Скорая энергетическая помощь" для ремонтов пострадавших сетей и подстанций не только позволит населению больше времени быть со светом. Но и сделает энергосистему Украины более стабильной, а значит, менее уязвимой для ударов врага.