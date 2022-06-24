Совладелец солнечной электростанции у Токмака опроверг ее вывоз оккупантами: что происходит на самом деле

Совладелец одной из крупнейших в Украине солнечных электростанций "Грин Энерджи Токмак" (Запорожская область), спецпредставитель министра иностранных дел по экономической дипломатии Александр Репкин опроверг информацию о том, что россияне, контролирующие территорию расположения этой СЭС, якобы разобрали и вывезли ее.

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"Не знаю, кто придумал этот фейк. Мы сами производили ремонтные работы и снимали поврежденное оборудование, чтобы избежать пожара", - прокомментировал он изданию Forbes.ua.

По словам Репкина, после того, как 27 февраля российские войска зашли в Токмак, электростанция, расположенная у бывшего военного аэродрома, некоторое время была на линии огня. Она была частично разрушена из-за обстрелов из "Градов" и другого оружия.

Фото: опубликовано Forbes.ua Фото: опубликовано Forbes.ua Фото: опубликовано Forbes.ua Фото: опубликовано Forbes.ua

Как отметил совладелец СЭС, потом на станцию заехал танк и пораздавливал модули. Кроме того, оккупанты разграбили офис, вытащив все, что смогли, а остальное имущество сломав.

Ночью, во время комендантского часа, по его словам, россияне периодически заходят на территорию станции, где украли уже несколько инверторов и срезали кабель.

По данным Репкина, из-за разрушений станция потеряла около 20% мощности и сейчас работает на мощности около 40 МВт. Ущерб от разрушений он предварительно оценивает в 8 миллионов евро.

Инвестиции в строительство СЭС и новой трансформаторной подстанции составили 68 миллионов евро, оно продлилось почти два года. Первая очередь электростанции была введена в эксплуатацию в 2018 году.

Сейчас электроэнергия со станции уходит в украинскую энергосеть, обеспечивая город Токмак, а также поставляется на территорию бывших Приморского и Приазовского районов Запорожской области, ныне также оккупированных РФ.

По словам Репкина, на станции работает 48 сотрудников, однако их работа затруднена: в районе аэродрома россияне устроили запрещенную зону и стреляют без предупреждения во всех приближающихся. В частности, в нее попала часть станции, куда сотрудники теперь не могут зайти.

За производимую электроэнергию "Грин Энерджи Токмак" получает только 68 копеек за киловатт, тогда как до войны тариф для станции составлял 12 грн за киловатт, поскольку еще в конце марта Министерство энергетики ограничило выплаты производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии на период военного положения.

Этих денег, как рассказал совладелец компании, хватает только для поддержки работы станции и частично на выплаты зарплат. До войны же она приносила около 200 миллионов гривен дохода ежегодно.