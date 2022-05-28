Украина может привлечь 35-40 млрд евро для развития "зеленой" энергетики, — топ-менеджер ДТЭК

Украина может привлечь около 35-40 млрд евро частных инвестиций для реализации программы увеличения мощности возобновляемых источников энергии до 30 ГВт до 2030 года.

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Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко изданию Bloomberg.

"Когда мы говорим об этой инициативе 30 ГВт до 2030 года, речь идет не только о строительстве солнечных- и ветроэлектростанций – это также большие инвестиции в системы передачи, в системы хранения энергии. Это в том числе строительство мощностей по производству зеленого водорода. Согласно нашим оценкам, это будет стоять от 35-40 млрд евро. Но мы говорим о частном капитале", – сообщил он.

Тимченко отметил, что глобальные энергетические компании проявляют большой интерес к проекту, но для реализации программы нужна также поддержка от западных правительств и международных институций.

"Мы видим огромный интерес от глобальных международных компаний поучаствовать в этом плане и что нам надо – это политические гарантии от наших иностранных партнеров – правительств и институций. Я верю, что частный капитал готов прийти в Украину, но нужны гарантии политических рисков", – добавил Тимченко.

Напомним, ранее в Европейской бизнес ассоциации отметили, что сегмент возобновляемой энергетики Украины нуждается в стабилизации, поскольку оплаты за солнечную и ветряную электрогенерацию в стране недостаточно для покрытия расходов станций.