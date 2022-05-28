Україна може залучити 35-40 млрд євро для розвитку "зеленої" енергетики, — топ-менеджер ДПЕК

Україна може залучити близько 35-40 млрд євро приватних інвестицій для реалізації програми збільшення потужності відновлюваних джерел енергії до 30 ГВт до 2030 року.

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Про це заявив генеральний директор ДПЕК Максим Тимченко виданню Bloomberg.

"Коли ми говоримо про цю ініціативу 30 ГВт до 2030 року, йдеться не тільки про будівництво сонячних та вітроелектростанцій – це також великі інвестиції в системи передачі, у системи зберігання енергії. Це зокрема будівництво потужностей з виробництва зеленого водню. Згідно з нашими оцінкам, це стоятиме від 35-40 млрд євро. Але ми говоримо про приватний капітал", – повідомив він.

Тимченко зазначив, що глобальні енергетичні компанії виявляють великий інтерес до проекту, але для реалізації програми потрібна також підтримка західних урядів та міжнародних інституцій.

"Ми бачимо величезний інтерес від глобальних міжнародних компаній взяти участь у цьому плані і що нам треба – це політичні гарантії від наших іноземних партнерів – урядів та інституцій. Я вірю, що приватний капітал готовий прийти до України, але потрібні гарантії політичних ризиків", – додав Тімченко.

Нагадаємо, раніше в Європейській бізнес-асоціації зазначили, що сегмент відновлюваної енергетики України потребує стабілізації, оскільки оплати за сонячну та вітряну електрогенерацію в країні недостатньо для покриття витрат станцій.