Співвласник сонячної електростанції біля Токмака спростував її вивіз окупантами: що відбувається насправді

Співвласник однієї з найбільших в Україні сонячних електростанцій "Грін Енерджі Токмак" (Запорізька область), спецпредставник міністра закордонних справ з економічної дипломатії Олександр Рєпкін спростував інформацію про те, що росіяни, що контролюють територію розташування цієї СЕС, нібито розібрали і вивезли її.

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"Не знаю, хто вигадав цей фейк. Ми самі проводили ремонтні робити і знімали пошкоджене обладнання, щоб уникнути пожежі", - прокоментував він виданню Forbes.ua.

За словами Рєпкіна, після того як 27 лютого російські війська зайшли в Токмак, електростанція, розташована біля колишнього військового аеродрому, деякий час була на лінії вогню. Її було частково зруйновано через обстріли з "Градів" та іншої зброї.

Фото: опубліковано Forbes.ua Фото: опубліковано Forbes.ua Фото: опубліковано Forbes.ua Фото: опубліковано Forbes.ua

Як зазначив співвласник СЕС, потів на станцію заїхав танк і подавив модулі. Крім того, окупанти також розграбували офіс, витягши все, що змогли, а решту майна зламавши.

Вночі, під час комендантської години, за його словами, росіяни періодично заходять на територію станції, де вже вкрали декілька інверторів та зрізали кабель.

За даними Рєпкіна, через руйнування станція втратила близько 20% потужності і зараз працює на потужності близько 40 МВт. Збитки від руйнувань він попередньо оцінює у 8 мільйонів євро.

Інвестиції у будівництво СЕС і нової трансформаторної підстанції становили 68 мільйонів євро, воно тривало майже два роки. Перша черга електростанції була введена в експлуатацію у 2018 році.

Зараз електроенергія зі станції йде в українську енергомережу, забезпечуючи місто Токмак, а також постачається на територію колишніх Приморського та Приазовського районів Запорізької області, нині теж окупованих РФ.

За словами Рєпкіна, на станції працює 48 співробітників, але їх роботу ускладнено: в районі аеродрому росіяни зробили заборонену зону і стріляють без попередження в усіх, хто наближається. Зокрема, у неї потрапила й частина станції, куди співробітники не можуть зайти.

За вироблену електроенергію "Грін Енерджі Токмак" отримує лише 68 копійок за кіловат, тоді як до війни тариф для станції становив 12 грн за кіловат, бо ще наприкінці березня Міністерство енергетики обмежило виплати виробникам електроенергії з відновлюваних джерел енергії на період воєнного стану.

Цих грошей, як розповів співвласник компанії, вистачає лише для підтримання роботи станції і частково на виплати зарплат. До війни ж вона приносила близько 200 мільйонів гривень доходу щороку..