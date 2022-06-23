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Окупанти вкрали найбільшу в Україні сонячну електростанцію
Окупанти демонтували та викрали найбільшу в Україні сонячну електростанцію, що розміщувалася під Токмаком Запорізької області.
Про це пише видання "МІГ".
За інформацією місцевих жителів, панелі сонячної електростанції росіяни протягом тривалого часу демонтували, розбирали, упаковували і вивозили.
СЕС Тоkmak Solar Energy – це найбільша сонячна електростанція в Україні. Її площа сягає 96 гектарів і дорівнює близько 100 футбольним полям. Потужність станції – 50 МВт. Ввели її в експлуатацію навесні 2018 року.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, під час окупації Чорнобильської атомної електростанції російські військові пошкодили та викрали майно на суму понад 135 мільйонів доларів, підрахунки ще продовжуються і можуть збільшитися. Частина вкраденого окупантами обладнання зараз у Білорусі.