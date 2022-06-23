Оккупанты украли крупнейшую в Украине солнечную электростанцию

Оккупанты демонтировали и похитили крупнейшую в Украине солнечную электростанцию, размещавшуюся под Токмаком Запорожской области.

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Об этом пишет издание "МИГ".

Согласно информации от местных жителей, панели солнечной электростанции россияне в течение длительного времени демонтировали, разбирали, упаковывали и вывозили.

СЭС Тоkmak Solar Energy - это самая большая солнечная электростанция в Украине. Ее площадь достигает 96 гектаров и равна около 100 футбольным полям. Мощность станции - 50 МВт. Ввели ее в эксплуатацию весной 2018 года.

Напомним, во время оккупации Чернобыльской атомной электростанции российские военные повредили и похитили имущество на сумму более 135 миллионов долларов, подсчеты еще продолжаются и могут увеличиться. Часть украденного оккупантами оборудования сейчас в Беларуси.