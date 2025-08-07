Украинский рынок электроэнергии в июле 2025 года: статус нетто-экспортера и кадры

Украина второй месяц подряд становится нетто-экспортером электроэнергии — в июле было поставлено за границу более 280 тысяч МВт-ч электроэнергии.

Сменился лидер по направлению экспорта - Венгрию сменила Молдова. В июле Украина экспортировала в Молдову 115 тысяч МВт-ч электроэнергии. По другим направлениям экспорт преимущественно осуществлялся в "дневные" часы наибольшей активности солнечной генерации или ночью. Молдова стала исключением, поставки происходили почти каждый час. Среди крупнейших экспортеров Д.Трейдинг и Укргидроэнерго.

Экспорт электроэнергии помесячно, за 2024 и 2025 годы, МВт-час

Источник: мониторинг ExPro на основе данных ENTSO-E Transparency Platform

Импорт электроэнергии в июле также вырос, на 24,7%, по сравнению с предыдущим месяцем, – до 257,7 тыс. МВт-час. Больше всего импортируется – в часы "вечернего пика". И именно из-за ожиданий роста импорта вечером, Регулятор повысил прайс-кепы на краткосрочных сегментах рынка — до 15 000 грн/МВт-ч на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке и до 16 000 грн/МВт-ч на балансирующем рынке. Эти изменения уже вступили в силу в августе, однако пока по итогам первой недели значительного повышения цен на эти часы не наблюдается. В то же время почти на уровне прайс-кепов сохраняются цены на периоды внепечной нагрузки, однако в НКРЭКУ пока на это не обращают внимания.

Несмотря на устав нетто-экспортера по объемам, расходы на импорт значительно больше доходов от экспорта, оценивает ExPro.

В частности, по результатам I полугодия 2025 года Украина потратила на импорт электроэнергии примерно 163 млн. евро, а получила от экспорта — 50 млн. евро.

Расширение ценовых ограничений на украинском рынке электроэнергии, безусловно, является шагом к беспрепятственному привлечению импорта, особенно в отопительный сезон, однако только это решение не способно его обеспечить на 100%. Во-первых, и дальше существуют ограничения на другие часы, на которые, возможно, будет необходимо привлекать импорт. Во-вторых, пока не работают месячные аукционы на пересечение, их запуск ожидается в декабре этого года.

Кадры в энергетике

Новоназначенный министр энергетики Светлана Гринчук начала формировать свою команду. В частности, в июле был уволен первый заместитель министра Юрий Шейко, основным профилем которого была атомная энергетика. Также покинул Минэнерго Александр Павличенко, отвечавший за направление европейской интеграции.

Место первого замминистра энергетики занял Артем Некрасов, до этого возглавлявший государственное предприятие "Гарантированный покупатель". В общем это назначение свидетельствует о сосредоточении Министерства на развитии возобновляемой энергетики. Также, ранее Некрасов занимал руководящие должности в АО "Харьковоблэнерго", работал в ОАО "Запорожьеоблэнерго" и ОАО "Сумыоблэнерго", ГП "Калушская ТЭЦ-Новая" и ГП НПКХ "Заря-Машпроект".

Светлана Гринчук еще и "забрала" возглавлявшую до этого кадры из Минокружения — заместителем министра энергетики по вопросам евроинтеграции еще назначена Ольга Юхимчук.

Уже в ближайшее время ожидается пополнение и в НКРЭКУ — наконец-то Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность членов НКРЭКУ окончательно определилась с четырьмя финалистами конкурса этого года. Были внесены представления со следующими кандидатами: Роман Шикеринец, Максим Немчинов, Любомир Саловский, Сергей Пушкарь. Фактически, Шикеринец и Салловский представляют газовый сектор, Пушкарь – атомную энергетику, Немчинов – электроэнергетику в целом.

Уже укомплектовано и правление "Укрэнерго" - в его состав вошли Алексей Брехт, Иван Юрик, Олег Павленко и Олег Скрипник. Новый состав заработал с 1 августа.