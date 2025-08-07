Український ринок електроенергії у липні 2025 року: статус нетто-експортера та кадри

Україна другий місяць поспіль стає нетто-експортером електроенергії — у липні було поставлено за кордон понад 280 тисяч МВт-год електроенергії.

Змінився лідер за напрямом експорту — Угорщину змінила Молдова. Загалом, у липні Україна експортувала до Молдови 115 тисяч МВт-год електроенергії. За іншими напрямами експорт переважно здійснювався в "денні" години найбільшої активності сонячної генерації, або вночі. Молдова — стала винятком, поставки відбувались майже щогодини. Серед найбільших експортерів — Д.Трейдінг та Укргідроенерго.

Експорт електроенергії помісячно, за 2024 та 2025 роки, МВт-год

Джерело: моніторинг ExPro на основі даних ENTSO-E Transparency Platform

Імпорт електроенергії в липні також зріс, на 24,7%, у порівнянні з попереднім місяцем, - до 257,7 тис. МВт-год. Найбільше імпортується – у години "вечірнього піка". І саме через очікування щодо зростання імпорту ввечері, Регулятор підвищив прайс-кепи на короткострокових сегментах ринку — до 15 000 грн/МВт-год на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку та до 16 000 грн/МВт-год на балансуючому ринку. Ці зміни вже набули чинності у серпні, проте поки за підсумками першого тижня значного підвищення цін на ці години доби не спостерігається. Водночас і надалі майже на рівні прайс-кепів зберігаються ціни на періоди позапікового навантаження, проте в НКРЕКП поки на це не звертають уваги.

Попри статут нетто-експортера за обсягами, витрати на імпорт є значно більшими за доходи від експорту, оцінює ExPro.

Зокрема, за результатами I півріччя 2025 року Україна витратила на імпорт електроенергії приблизно 163 млн євро, а отримала від експорту — 50 млн євро.

Розширення цінових обмежень на українському ринку електроенергії безумовно є кроком до безперешкодного залучення імпорту, особливо в опалювальний сезон, проте лише це рішення не здатне його забезпечити на 100%. По-перше, і надалі існують обмеження на інші години, на які можливо буде необхідно залучати імпорт. По-друге, поки не працюють місячні аукціони на перетин, їх запуск очікується в грудні цього року.

Кадри в енергетиці

Новопризначена міністерка енергетики Світлана Гринчук почала формувати свою команду. Зокрема, у липні було звільнено першого заступника міністра Юрія Шейка, основним профілем якого була атомна енергетика. Також, покинув Міненерго Олександр Павліченко, який відповідав за напрям європейської інтеграції.

Місце першого заступника міністра енергетики зайняв Артем Некрасов, який до цього очолював державне підприємство "Гарантований покупець". Загалом, це призначення свідчить про зосередження Міністерства на розвитку відновлюваної енергетики. Також, раніше Некрасов обіймав керівні посади в АТ "Харківобленерго", працював у ВАТ "Запоріжжяобленерго" та ВАТ "Сумиобленерго", ДП "Калуська ТЕЦ-Нова" і ДП НВКГ "Зоря-Машпроект".

Світлана Гринчук ще і "забрала" кадри з Міндовкілля, яке очолювала до цього — заступником міністра енергетики з питань євроінтеграції ще призначено Ольгу Юхимчук.

Вже найближчим часом очікується поповнення і в НКРЕКП — нарешті Конкурсна комісія з добору кандидатів на посаду членів НКРЕКП остаточно визначилась із чотирма фіналістами цьогорічного конкурсу. Було внесено подання з такими кандидатами: Роман Шикеринець, Максим Немчинов, Любомир Саловський, Сергій Пушкар. Фактично, Шикеринець та Саловський представляють газовий сектор, Пушкар – атомну енергетику, Немчинов – електроенергетику в цілому.

Вже укомплектовано і правління "Укренерго" — до його складу увійшли Олексій Брехт, Іван Юрик, Олег Павленко та Олег Скрипник. Новий склад запрацював з 1 серпня.