Великобритания все еще не отказалась от российского дизтоплива, несмотря на заявления правительства - Bloomberg

Согласно данным, противоречащим официальному отчету правительства, Великобритания все еще не перестала покупать российское топливо, импортировав из РФ в июне 106 тысяч тонн дизильного топлива.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (BEIS).

Управление национальной статистики ( ONS) сообщило 24 августа, что Великобритания впервые за всю историю не импортировала горючее из России в июне. Это заявление доказывало, что правительство достигло цели относительно постепенного прекращения всех закупок природного газа и нефти из РФ после вторжения в Украину.

Но по данным BEIS , опубликованным на следующий день, импорт дизельного топлива из России за месяц составил 106 тысяч тонн, что составляет 1,8% от общего импорта Великобритании. Этот показатель снизился примерно на 50% по сравнению с 2021 годом. BEIS подтверждает, что страна не импортировала российскую нефть.

Показатели разбегаются, потому что данные ONS базируются на стране отправки грузов, тогда как BEIS рассматривает страну происхождения.

Отметим, что официально запрет на импорт российской нефти в Великобританию вступит в конце 2022 года, но страна уже сейчас пытается отказаться от энергоносителей из РФ в ответ на российское военное вторжение в Украину.

Кроме того, Евросоюза 31 мая приняли шестой пакет санкций против РФ, которым предусмотрено частичное нефтяное эмбарго для России. При этом на поставки нефти через трубопровод "Дружба" в Венгрию санкции не распространяются .