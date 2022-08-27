Великобританія все ще не відмовилася від російського дизпалива, незважаючи на заяви уряду, - Bloomberg

Згідно з даними, які суперечать офіційному звіту уряду, Великобританія все ще не припинила купувати російське паливо, імпортувавши із РФ в червні 106 тисяч тонн дизильного палива.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Департаменту бізнесу, енергетики та промислової стратегії (BEIS).

Управління національної статистики (ONS) повідомило 24 серпня, що Великобританія вперше за всю історію не імпортувала пальне з Росії в червні. Ця заява доводила, що уряд досяг цілі щодо поступового припинення всіх закупівель природного газу та нафти з РФ після вторгнення в Україну.

Але за даними BEIS, що були опублікуванні наступного дня, імпорт дизельного палива з Росії за місяць склав 106 тисяч тонн, що становить 1,8% від загального імпорту Великобританії. Цей показник знизився приблизно на 50% порівняно з 2021 роком. При цьому BEIS підтверджує, що країна не імпортувала російську нафту.

Показники розбігаються, тому що дані ONS базуються на країні відправлення вантажів, тоді як BEIS розглядає країну походження.

Зазначимо, що офіційно заборона імпорту російської нафти до Великобританії вступить наприкінці 2022 року, але країна вже зараз намагається відмовитися від енергоносіїв з РФ у відповідь на російське військове вторгнення в Україну.

Крім того, Євросоюзу 31 травня прийняли шостий пакет санкцій проти РФ, яким передбачено часткове нафтове ембарго для Росії. При цьому на постачання нафти через трубопровід "Дружба" до Угорщини санкції не поширюються.