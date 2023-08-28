Заправляйтесь, экономя: в сети АЗК UPG продолжается национальная акция

Теперь наполнить бак авто высококачественным топливом стандарта Евро-5. на АЗК UPG можно еще выгоднее. В сети продолжается акция «Больше ездишь – больше ездишь», которая предусматривает прогресс начисления бонусов. То есть, чем больше литров горючего приобретет клиент в течение акции, тем большую скидку получит на следующую заправку. Акция продлится три месяца.

Компания предлагает постоянным клиентам, заправляемым с бонусной картой UPGgood, несколько уровней, переход на каждый из которых предполагает большую скидку бонусами. Акционные бонусы начисляются при покупке более 50 литров любого топлива. Минимальная скидка бонусами – 50 копеек на 1 литр бензина или дизеля и 25 копеек на 1 литр газа. Больше литров – больше бонусов.

Максимальную выгоду предполагает пятый уровень – 2,5 гривен на 1 литре бензина и дизтоплива, а также 75 копеек на газ. Для этого нужно заправить авто на более чем 1 500 литров.

Компания предлагает постоянным клиентам, заправляемым с бонусной картой UPGgood, несколько уровней

«Механика акции такова, что находясь на каком-то уровне, вы постоянно накапливаете бонусы, которые он предусматривает, пока не перейдете на следующий с еще большей скидкой. Бонусы – это дополнительные возможности. Использовать их можно, оплачивая горючее, экономя на каждом литре, смакуя любимые блюда в VIVO café или наслаждаясь новинкой – мороженым нашего собственного производства ice U, покупая какие-то важные безделушки в магазинах на АЗК. С UPG вы не только заправляетесь высококачественным горючим, но и экономите, что всегда приятно», – рассказала маркетинг-директор UPG Надежда Ганулич-Манукян.

В компании уточнили, что по условиям акции прогрессия начисления бонусов распространяется только на покупку горючего.

Важно, что воспользоваться накопленными акционными бонусами внутри акции автолюбители смогут до конца ноября, то есть еще месяц после ее окончания.

Всегда будьте в курсе цен на топливо, акций и новостей сети, присоединившись к официальному чат-боту АЗК UPG в Telegram.