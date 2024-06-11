"Банки научились отбивать десятки кибератак в день, и это считается нормой", - Ростислав Дюк, глава UAFIC

Как изменилась украинская финтехиндустрия во время войны? Какие технологии стали для команд разработчиков наиболее полезными? Готова ли финтех-отрасль к евроинтеграции? Где стартапы ищут инвестиции? Как интересные финтех-продукты масштабируются за границей? Об этом в интервью Delo.ua рассказал Ростислав Дюк, глава Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний (UAFIC).

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Об основных проблемах и тенденциях в финтех-отрасли

Расскажите, какие основные тренды наблюдаются в украинском финтехе? Какие проблемы должны решать компании и перспективы видят команды?

– Прежде всего, война существенно повлияла на украинский рынок и чуть не убила всю стартап-индустрию. Но финтех активно подключился к проектам, помогавшим в противостоянии агрессору, это помогло выжить. А теперь, на третьем году полномасштабного вторжения, такой ритм жизни, где находится война, стал частью нормальной бизнес-стратегии. Те, кто не смог это понять, вышли из рынка или уехали в другие страны.

Также следует отметить, что до войны где-то до 50% финтех-рынка целенаправленно занималось экспортом, а еще 50% думало, нужно им масштабироваться или нет. Сейчас более 70% отрасли понимают, что без экспорта не построить нормально работающий бизнес. Причины просты:

в Украине сжался B2B рынок в силу потери территории, закрытия бизнеса, снижения экономической активности.

в стране стал значительно меньше В2С рынок, поскольку за границу выехали около 6 млн. украинцев.



Заметьте, что во время войны в финтехе стали очень актуальными приложения или услуги, связанные с волонтерством. Это логично, ведь клиенты нуждались в простых и понятных услугах в этом направлении переводов.

Также война сильно ударила по инвестиционным возможностям финтех-отрасли, потому что важно привлекать деньги в страну, где идет война. Не все фонды или ангелы готовы брать на себя риски и инвестировать в стартапы.

Еще один немаловажный момент состоит в том, что во время войны инновационными лидерами на финтех-рынке стали банки. Они начали активно внедрять новые продукты и расширять инфраструктуру. Так что многие стартапы смогли получить финансовую поддержку именно от банков.

Сейчас финтех сосредоточился на практичных кейсах. В частности, это кибербезопасность. Во время войны средние украинские банки научились отбивать за день десятки, а то и сотни кибератак – и это считается нормой, а не чем-нибудь экстраординарным.

Отдельная тема – искусственный интеллект. Он улучшает эффективность и удешевляет рутинные процессы. ИИ может решать математические задачи, программировать, писать тексты. Это большая помощь в ускорении выполнения задач.

Что еще влияет на рынок? Сейчас труднее стало привлекать клиентов на новые контракты. Во время войны в командах одна часть уехала и работает за границей, а другая – учится жить в Украине в условиях войны. Сейчас многие команды в финтехе работают в режиме аутсорс-программирования. Это хороший подход, позволяющий сохранить специалистов, зарабатывать деньги и расширять портфолио.

Здесь остается вопрос: как искать контракты за границей, когда из Украины сложно уехать в командировку? Поэтому наша ассоциация вместе с ЕС и Всемирным банком работает над созданием платформы, которая поможет привлекать контракты для украинских финтех-разработчиков. Это позволит поддержать технологическую ветвь не грантами, а контрактами.

Болезненным вопросом остаются кадры в финтехе, потому что кто-то уехал за границу, кто-то воюет в составе ВСУ. Это обычный процесс во время войны. Но проблема состоит в том, что механизм бронирования полностью не отработан. И это болезненно для бизнеса, теряющего ключевых сотрудников. Особенно сложно выживать маленьким командам. Так что надо думать, как решить эту проблему.

В целом, эта ситуация стала серьезным вызовом для украинской экономики, ведь мы понимаем, что на востоке уничтожено много заводов, другой инфраструктуры, поэтому наша страна пройдет через существенную трансформацию. В результате Украина должна активнее переходить в малый и средний бизнес, в том числе в ИТ-секторе. Но небольшие бизнесы уязвимы, в частности, из-за мобилизации, поэтому эти риски как-то нужно снижать.

О заказчиках финтех услуг и схемах работы

Расскажите, в каких направлениях сегодня наиболее востребована разработка финтехпродуктов в Украине? Каких услуг не хватает украинцам?

– До войны начал развиваться рынок wealth management. Тогда некоторые банки диджетализировали вопросы управления личными деньгами. В частности, речь идет о покупке акций. На эти продукты был безумный спрос. Все искали модели, позволяющие работать с американским рынком акций, потому что в Украине нет рынка акций. Но началась полномасштабная война и НБУ закрыл эти возможности, чтобы не было утечки капитала за границу. То есть сегмент находится в заморозке.

Сейчас можно приобрести только ОВГЗ. Так что банки добавили эту функцию для клиентов, потому что это единственный работающий инструмент для инвестиций, кроме депозитов. Условно безрисковая и с хорошей доходностью.

Поэтому, думаю, украинцам не хватает возможности спокойно и удобно инвестировать деньги в иностранные акции.

Насколько активно сегодня банки развивают свои финтехпродукты? Достаточно ли у них средств для внедрения инноваций?

– Во время войны именно банки имели достаточно прибыльности, чтобы внедрять инновации и развивать технологическую инфраструктуру. Это стало возможным и благодаря своевременным действиям НБУ, который правильно вводил ограничения, публиковал рекомендации, давал ослабление. Такой подход поддержал финансовый сектор.

Почему банки решили развивать финтех в своих продуктах? Дело в том, что в первый год полномасштабной войны финсистема потеряла до 15% физических отделений, банкоматов. Также где-то на 30% стало меньше клиентов – из-за внутренней и внешней миграции. Все это стало болезненным ударом для банков.

Возник вопрос: как исправить ситуацию. Ответ логичен: необходимо поддерживать цифровую инфраструктуру, которую не могут уничтожить ракетные атаки и которая может работать даже в условиях блекаутов. Более того, технологические услуги могут использовать мигранты, так что инновации решают проблему сохранения клиентской базы.

Поэтому банки начали агрессивно двигаться в направлении развития финтех-технологий. Они развивают новые продукты и услуги. И это хорошо, потому что такой тренд закладывает фундамент для коллаборации с финтех-компаниями, особенно в послевоенный период.

Как именно банки развивают свою диджитал-инфраструктуру: заказывают разработку на аутсорс финтех-компаниям или расширяют собственные команды разработчиков?

– Сейчас банки работают на трех моделях:

своя разработка.

гибридный формат в сочетании собственной разработки и аутсорса. Это позволяет решать проблемы срочных задач или пиковой нагрузки и т.д.



приобретение готовых решений и их интеграция.



Все эти модели хорошо живут и иногда удобно используются на одном этаже.

О рисках использования искусственного интеллекта

Сейчас финтех-отрасль активно использует ИИ в разных направлениях: чатботы, автоматизированный сбор данных и аналитика и т.д. Но искусственный интеллект может представлять и определенные угрозы. Где именно следует использовать ИИ осторожно?

– ИИ может быть другом и врагом. В чем друг? ИИ активно помогает людям в работе. В частности, он увеличивает на 40% эффективность всех процессов. Также он удешевляет стоимость труда. ИИ можно применять где угодно: взаимодействие с клиентами в цифровых каналах, онбординг, оценка кредитных рисков, борьба с мошенничеством и т.д. Всюду сотрудничество с ИИ дает хорошие результаты, и это не весь потенциал использования смарт-технологий в финтехе.

Где искусственный интеллект может стать врагом? Существует множество рисков. В частности, ИИ может создавать качественные дипфейки , которые могут обойти систему онбординга. Если злоумышленники имеют безграничный доступ к инструментам создания дипфейков, это может сломать систему онбординга в любой компании. Сейчас все думают, как решить этот вопрос.

В общем, мошенники постоянно используют ИИ в своих преступлениях, совершенствуют программное обеспечение, экспериментируют с мошенническими схемами. Здесь возникает постоянный вопрос: какая команда - синяя или красная - победит в очередном раунде. Радует то, что в мире компании постоянно усовершенствуют защиту продуктов и инфраструктуры. Также усиливается регулирование, а правоохранители раскрывают преступные схемы и ловят киберпреступников. Так что в этом направлении идет постоянная и жесткая борьба, но риски использования ИИ киберпреступниками не стоит игнорировать.

Отдельная тема – использование в Украине ИИ западного происхождения. Пока нет популярных украинских смарт-моделей. Опасность в том, что популярные модели ИИ разработаны на американских данных. То есть, у американских разработчиков есть свой подход и гипотезы, как развивать ИИ. И эти модели не включают особенности менталитета, например украинцев. Это значит, что ответ таких ИИ для граждан Украины может быть не лучшим, а, возможно, и вредным. Это как один из примеров. А таких недостатков может быть много. Этой проблемой пока никто не занимается, но в какой-то момент ее потребуется решить.

Спорным вопросом остается и использование ИИ в бизнесе с точки зрения авторского права. Проблема заключается в том, что в любой момент владелец ИИ может прийти к предпринимателю и сказать: вы должны заплатить такой чек за использование смарт-модели в таких-то услугах или продуктах. А современное законодательство по авторскому праву, на мой взгляд, недостаточно ясно объясняет процессы использования ИИ в бизнес-процессах. Так что такие проблемы в будущем могут возникнуть, поскольку этот вопрос недостаточно урегулирован.

И, наконец, проблема использования биометрии. ЕС первым ввел закон об ограничении использования ИИ в части работы по биометрическим данным. В первую очередь это законодательство нужно, чтобы бороться с дипфейками. Но в целом эта проблема не урегулирована глобально в мире, поэтому страны должны решить этот вопрос, чтобы искоренить проблему.

О защите финтех-продуктов и рисках социнженерии

Во время войны разработчики особое внимание уделяют вопросам безопасности финтех-продуктов. Кроме искусственного интеллекта, какие еще риски стоят перед финтех-индустрией с точки зрения кибербезопасности?

- Наибольший риск в любой системе – это человек, особенно если он безграмотный. Дело в том, что в мире есть понятие цифровой грамотности. Речь идет об умении использовать тот или иной сервис, понимать последствия своих действий. Почему это важно? Например, человек может неправильно поставить галочку по раскрытию личных данных и получить определенные проблемы.

У финтех-отрасли вообще нет проблем в этом направлении, поскольку команды разработчиков имеют высокую технологическую грамотность, поэтому специалисты закрывают большую долю проблем, которые могут возникнуть в диджитал-продуктах.

Стоит отметить, что многие украинские финтехи-компании используют облака. В мире есть топ-3 компании, предлагающие облака для корпоративных нужд. Это Amazon, Microsoft, Google. Они понимают, что для разработчиков продуктов вопросы кибербезопасности наиболее важны. Так что мировые гиганты сфокусированы на безопасности их облачного сервиса. Иначе клиенты – техкомпании, банки, другие разработчики – не использовали облачные хранилища для своих данных. Поэтому в безопасности промышленных облаков украинский финтех не сомневается.

Наша финсистема также сконцентрирована на вопросах кибербезопасности. В свое время НБУ настоял на том, чтобы в банках ввели ISO-стандарты по кибербезопасности. То есть это всемирно принятые решения, в рамках которых должны действовать специалисты по кибербезопасности компании. И если команда компетентна и работает правильно, то сложно сломать корпоративную систему.

А остается ли угрозой социальная инженерия? Часто люди могут самостоятельно предоставлять закрытые данные мошенникам по неосведомленности, невнимательности и т.д. Как эти проблемы решают финтех-компании со своими клиентами?

- Люди действительно из-за цифровой неграмотности становятся жертвами мошенников, которые воруют деньги или личные данные. Это может даже спровоцировать кибератаки на компании. К счастью, в Украине умеют быстро локализовать такие проблемы. Надо отдать должное киберполиции СБУ, которые отслеживают такие кейсы и помогают предпринимателям.

Ситуацию может изменить просветительская деятельность в направлении цифровой грамотности. Этим вопросом частично занимается Минцифры. Соответствующие знания можно получить на веб-портале "Діяння.Освіта". Но думаю, что те украинцы, которые одной ногой все еще находятся в аналоговом мире, мало что знают о цифровой грамотности. Поэтому для этой части населения следует предложить какие-то другие возможности для обучения.

Также могу отметить, что вопросами цифровой грамотности занимаются и финтех-компании, проводящие обучение для сотрудников и клиентов. Поэтому эту практику следует масштабировать на все возрастные категории, потому что образование – это дешевый и действенный способ решить любые проблемы.

О сложностях и перспективах евроинтеграции финтеха

Поговорим о евроинтеграции. Украина должна ввести массивы стандартов в разных отраслях, чтобы через некоторое время стать членом ЕС. Если говорить об украинском финтехе, путь евроинтеграции сложный или простой для отрасли?

- В ЕС создано очень детальное законодательное поле, которое четко прописано и его нужно знать и выполнять. И в Европе гораздо лучше защищенный потребитель, во всех смыслах, даже в цифровом.

Поэтому Украина должна многое внедрять, чтобы соответствовать европейским стандартам. Условно наша страна уже многое сделала в направлении платежного законодательства, но остается много работы с подзаконными актами, налогообложением, другими процессами.

В общем, финтех-система Украины более готова к евроинтеграции, чем, например, агро или другие традиционные отрасли. Это понятно, ведь наши продукты востребованы на иностранных рынках, уже работающих за границей. То есть, украинские разработчики создают универсальный продукт, который можно продавать по всему миру и адаптировать к разным регуляциям. Поэтому евроинтеграция финтех-отрасли Украины пройдет проще, чем в других секторах экономики.

Почему мы должны поучиться у ЕС, или наоборот, Европа должна учиться у наших финтех-компаний?

- Мир стал глобальным, так что говорить, что кто-то владеет какой-то уникальной информацией, несправедливо. Просто кто-то больше инвестирует в какие-то направления, кто-то – меньше. К примеру, США и Китай активнее развивают ИИ, а ЕС пытается их догнать.

При этом сейчас Европа сфокусирована на развитии deep-tech технологий и пытается сформировать соответствующую экосистему для запуска перспективных стартапов.

Украина может использовать эти тренды в свою пользу. В частности, наша страна по традиции готовит высококлассных математиков, так что можно сделать фокус на развитие ИИ, но не хватает инвестиций. Что делать? Например, можно объединить усилия с европейскими компаниями и учеными и создать совместный ШИ-кластер. Мы не боимся сложных решений, поэтому за небольшие бюджеты можем производить крутые и интересные продукты. Уверен, что ЕС заинтересован в технологическом потенциале Украины и может во многом поучиться у наших команд.

В рамках законодательных новаций украинская финтехиндустрия постоянно говорит о необходимости запуска открытого банкинга. На каком этапе находится эта реформа? Какие возможности опен банкинг предоставит банкам и компаниям, занимающимся разработкой финтех-продуктов?

– С 2025 года опен банкинг должен стартовать в Украине. НБУ и участники рынка ведут работу по этому направлению. Но есть проблема. Пока непонятно, каков будет тариф на обязательные апи. Этот челлендж еще предстоит решить украинским банкам. В общем, уверен, что отрасль будет готова к запуску этой реформы в озвученные сроки, даже во время войны.

Думаю, что последующий бум в развитии финтеха настанет, когда заработает опен банкинг. OpenBanking станет платформой для взаимодействия финтеха, банков на основе открытого банка, открытой архитектуры, открытых API. Это будущее вообще финансового сектора, рынок готовится к этим изменениям.

Об инвестициях и масштабировании финтех-проектов за границей

Сложно ли украинским компаниям выводить свои финтех-разработки на рынки других стран во время войны?

- Наши проекты машстабируются через стратегическое партнерство с другими странами. Создание таких партнерств позволяет расширять систему дистрибуции наших услуг и продуктов за границей во время войны. Таких партнерств много, они эффективны. Могу отметить несколько таких проектов, где Украина работает вместе с Великобританией, Польшей, Чехией и т.д.

Инвестиции в финтех-продукты – это традиционный вопрос. Во время войны есть инвесторы, кто готов вкладывать деньги в нашу страну, несмотря на риски, а есть и такие, кто ожидает победы. Какие тренды инвестирования вы наблюдаете в финтехе?

– В начале полномасштабной войны все финансирование стартапов было заморожено, ведь деньги шли на защиту страны. Сейчас основным инвестором остается украинский фонд стартапов. Хорошо, что существует такое финансирование во время войны, потому что среди новых стартапов действительно могут появляться важные идеи.

Важно отметить, что сейчас Украина сконцентрирована на поддержке стартапов в направлении miltech типа кластера Brave1. Нам сейчас нужно сосредоточиться на разработке смарт-решений двойного назначения, потому что это актуально и может воспользоваться спросом не только в нашей стране, но и за рубежом.

Если говорить о финансировании со стороны классических венчурных фондов, это направление инвестирования недостаточно, ведь в нашей стране идет война. Ситуацию могло бы исправить соответствующее законодательство, но Украина не успела ввести необходимую регуляторную базу, поскольку началось полномасштабное вторжение. То есть, этот вопрос застопорился, так что большие фонды не могут заходить в нашу страну с инвестициями, но они и не спешат это делать из-за рисков войны. Хотя некоторые частные венчурные фонды или ангельские инвесторы готовы даже сейчас вкладывать деньги в украинские стартапы, но такие решения каждый инвестор принимает самостоятельно.

То есть в мире есть деньги, но инвестиции почти не доходят до Украины. А какой смысл в этом? Лучше инвестировать, например, в Польшу. Неудивительно, что украинские команды, когда была возможность, выезжали работать за границу. Это серьезная и долгосрочная проблема, которую Украина должна решить, чтобы сохранить конкурентное преимущество.