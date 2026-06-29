Быстрые платежи уже не удивляют: как цифровая идентификация меняет финансовый рынок

Когда мы говорим о развитии финансовых сервисов, чаще всего вспоминаем скорость платежей, новые продукты или технологии. Но в ближайшие годы главная конкуренция на рынке будет разворачиваться вокруг другого вопроса — как быстро, безопасно и удобно компании смогут подтверждать личность клиента.

Скорость платежей уже не главное преимущество

Рынок уже прошел этап, когда конкурентным преимуществом была скорость самого платежа. Еще 10–15 лет назад перевод средств между разными банками мог длиться от нескольких часов до одного-двух банковских дней. Оплата отдельных услуг требовала личного визита в банк или терминал, а подтверждение сделки часто занимало больше времени, чем сам платеж.

Сегодня же большинство финансовых операций выполняются через две-три секунды, а мгновенные переводы стали рыночным стандартом. Поэтому скорость платежа перестает быть фактором, определяющим выбор пользователя. Настоящим вызовом становится то, как быстро и удобно клиент может подтвердить свою личность.

Именно здесь возникает главная дилемма современного финансового рынка.

Почему подтверждение личности становится ключевым этапом клиентского пути

С одной стороны, финансовые компании должны выполнять требования законодательства и минимизировать риск мошенничества. С другой — клиент не готов проходить сложные процедуры ради обычной операции. Сегодня пользователь привык, что платеж занимает две-три секунды. Поэтому необходимость потратить дополнительную минуту или две на подтверждение личности уже рассматривается как существенная потеря времени. Если процесс становится слишком сложным или долгим, то часть пользователей просто отказывается от операции или ищет альтернативный сервис.

В своей работе я постоянно вижу этот запрос с обеих сторон. Регулятор ожидает более качественного контроля и прозрачности операций. Клиент ожидает, что сервис останется таким же простым и быстрым, как и раньше. Именно поэтому финансовый рынок сегодня активно ищет решения, позволяющие объединить безопасность и удобство.

Парадоксально, но сегодня самая лучшая идентификация — это та, которую клиент почти не замечает. Если пользователь думает о проверке лица больше, чем о самом платеже, значит, рынок пока не нашел правильного баланса между безопасностью и удобством.

Цифровая идентификация уже перестала быть чисто регуляторным вопросом. Она стала частью клиентского опыта. И от того, насколько простым и естественным будет это взаимодействие, все больше будет зависеть выбор пользователя. Ведь клиент оценивает сервис не по тому, как качественно компания выполняет требования финансового мониторинга, а по тому, насколько быстро и без лишних действий он может оплатить товар или услугу, пополнить счет или перевести средства.

NFC, "Дія" и цифровые документы: как меняется поведение пользователей

За последние несколько лет Украина сделала большой шаг в этом направлении. "Дія", NFC-технологии и другие цифровые инструменты фактически изменили подход к подтверждению личности во время финансовых операций.

Что любопытно, для большинства пользователей эта трансформация произошла почти незаметно.

К примеру, через City24 в 2025 году было проведено более 89 млн транзакций. Около 40% операций по пополнению банковских карт прошли с использованием NFC-верификации.

По оценкам компании, City24 обслуживает около 35–45% рынка ПТКС по количеству транзакций, что позволяет говорить о более широком рыночном тренде. Уже сегодня цифровая идентификация демонстрирует одни из самых высоких темпов роста всех сервисов, связанных с проведением финансовых операций.

В целом на рынке ПТКС доля NFC и других цифровых способов подтверждения личности составляет около 25–35%. В то же время уже в 2026 году доля NFC-верификации может возрасти до 50–60% операций по пополнению банковских карт, а количество операций через "Дію" и другие цифровые идентификаторы — увеличиться в несколько раз.

Фактически рынок движется к модели, где цифровая верификация становится стандартным элементом финансовой операции, а не дополнительной опцией для отдельных пользователей.

И главное, даже не в самих цифрах. Важно, что миллионы украинцев уже не воспринимают цифровую идентификацию как отдельную процедуру. Она стала частью привычного пользовательского опыта. Это фундаментальное изменение поведения, которое произошло буквально за несколько лет.

Цифровая идентификация постепенно становится не отдельной процедурой, а естественной частью финансовой операции. Иллюстративное фото: Magnific

Финансовый мониторинг без лишних барьеров для клиента

Долгое время финансовый мониторинг воспринимался как барьер между компанией и клиентом. Проверки были необходимы, но часто создавали неудобства. Сегодня ситуация меняется. Клиент все чаще проходит идентификацию буквально за несколько секунд — через смартфон, банковскую карточку или цифровой документ.

В то же время ошибкой было бы оценивать успех цифровизации только по количеству пользователей "Дії" или NFC.

Рынок остается очень разнообразным. Не все пользователи имеют смартфоны с NFC. Не все пользуются "Дією". Для части людей цифровые сервисы все еще остаются менее понятными или менее комфортными, чем традиционные способы взаимодействия с финансовыми учреждениями.

Поэтому перед бизнесом стоит еще одна важная задача – сделать цифровые инструменты доступными для максимально широкой аудитории, не создавая новых барьеров.

Цифровые профили как следующий этап развития рынка

Именно поэтому мы видим новые подходы к идентификации. Один из них – создание цифровых профилей пользователей, позволяющих пройти проверку один раз и в дальнейшем совершать операции без повторного подтверждения документов.

Именно в этом направлении будет двигаться рынок в ближайшие годы.

Финансовые сервисы будут соперничать не только скоростью платежей или размером комиссии. Ключевым преимуществом станет способность обеспечить максимально простой и одновременно безопасный клиентский путь.

Мы уже видим, как постепенно формируется новый стандарт: чем меньше времени человек тратит на подтверждение личности, тем выше становится его готовность пользоваться сервисом.

И если еще несколько лет назад главным вопросом было "как быстрее произвести платеж", то сегодня все чаще звучит другое: "как быстрее подтвердить личность клиента".

Почему будущая конкуренция финансовых сервисов начнется с идентификации

Этот тренд характерен не только для Украины. Крупнейшие международные финансовые и платежные сервисы давно конкурируют не столько скоростью платежа, сколько качеством клиентского пути. PayPal, Revolut, Wise и другие игроки инвестируют в цифровую идентификацию, биометрические инструменты и модели одноразовой верификации, позволяющие пользователю подтвердить личность один раз и дальше пользоваться сервисом практически без дополнительных проверок.

В странах ЕС развитие цифровых кошельков, электронной идентификации и регулирования eIDAS также направлено на то, чтобы сделать подтверждение личности максимально быстрым и удобным без потери безопасности. Фактически рынок движется к модели, в которой пользователь не выбирает между комфортом и защитой данных – он получает и то, и другое одновременно.

Поэтому борьба за клиента сегодня все чаще происходит не в момент проведения платежа. Она начинается значительно раньше – в процессе идентификации, от которого зависит, насколько быстро, безопасно и комфортно пользователь сможет получить финансовую услугу.

Именно вокруг этого вопроса будет формироваться следующий этап развития финансового рынка. Клиенты все реже будут сравнивать сервисы по скорости платежа, она уже стала стандартом. Они будут выбирать тех, кто позволит пройти весь путь от подтверждения личности до завершения операции максимально быстро, безопасно и почти незаметно.

И чем раньше финансовые компании это осознают, тем сильнее будут их позиции в будущей конкуренции за клиента.