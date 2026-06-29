Швидкі платежі вже не дивують: як цифрова ідентифікація змінює фінансовий ринок

Коли ми говоримо про розвиток фінансових сервісів, найчастіше згадуємо швидкість платежів, нові продукти чи технології. Але найближчими роками головна конкуренція на ринку розгортатиметься навколо іншого питання — як швидко, безпечно та зручно компанії зможуть підтверджувати особу клієнта.

Швидкість платежів уже не є головною перевагою

Ринок уже пройшов етап, коли конкурентною перевагою була швидкість самого платежу. Ще 10–15 років тому переказ коштів між різними банками міг тривати від кількох годин до одного-двох банківських днів. Оплата окремих послуг вимагала особистого візиту до банку або термінала, а підтвердження операції часто займало більше часу, ніж сам платіж.

Сьогодні ж більшість фінансових операцій виконуються за дві-три секунди, а миттєві перекази стали ринковим стандартом. Саме тому швидкість платежу перестає бути фактором, який визначає вибір користувача. Натомість справжнім викликом стає те, як швидко і зручно клієнт може підтвердити свою особу.

Саме тут виникає головна дилема сучасного фінансового ринку.

Чому підтвердження особи стає ключовим етапом клієнтського шляху

З одного боку, фінансові компанії повинні виконувати вимоги законодавства та мінімізувати ризики шахрайства. З іншого — клієнт не готовий проходити складні процедури заради звичайної операції. Сьогодні користувач звик, що платіж займає дві-три секунди. Тому необхідність витратити додаткову хвилину чи дві на підтвердження особи вже сприймається як суттєва втрата часу. Якщо процес стає занадто складним або довгим, частина користувачів просто відмовляється від операції або шукає альтернативний сервіс.

У своїй роботі я постійно бачу цей запит з обох сторін. Регулятор очікує більш якісного контролю та прозорості операцій. Клієнт очікує, що сервіс залишиться таким самим простим і швидким, як і раніше. Саме тому фінансовий ринок сьогодні активно шукає рішення, які дозволяють поєднати безпеку та зручність.

Парадоксально, але сьогодні найкраща ідентифікація — це та, яку клієнт майже не помічає. Якщо користувач думає про перевірку особи більше, ніж про сам платіж, значить ринок поки не знайшов правильного балансу між безпекою та зручністю.

Цифрова ідентифікація вже перестала бути суто регуляторним питанням. Вона стала частиною клієнтського досвіду. І від того, наскільки простою та природною буде ця взаємодія, дедалі більше залежатиме вибір користувача. Адже клієнт оцінює сервіс не за тим, наскільки якісно компанія виконує вимоги фінансового моніторингу, а за тим, наскільки швидко та без зайвих дій він може оплатити товар чи послугу, поповнити рахунок або переказати кошти.

NFC, "Дія" та цифрові документи: як змінюється поведінка користувачів

За останні кілька років Україна зробила великий крок у цьому напрямку. "Дія", NFC-технології та інші цифрові інструменти фактично змінили підхід до підтвердження особи під час фінансових операцій.

Що цікаво, для більшості користувачів ця трансформація відбулася майже непомітно.

Наприклад, через City24 у 2025 році було проведено понад 89 млн транзакцій. Близько 40% операцій із поповнення банківських карток пройшли з використанням NFC-верифікації.

За оцінками компанії, City24 обслуговує близько 35–45% ринку ПТКС за кількістю транзакцій, що дозволяє говорити про ширший ринковий тренд. Уже сьогодні цифрова ідентифікація демонструє одні з найвищих темпів зростання серед усіх сервісів, пов’язаних із проведенням фінансових операцій.

Загалом на ринку ПТКС частка NFC та інших цифрових способів підтвердження особи наразі становить близько 25–35%. Водночас уже у 2026 році частка NFC-верифікації може зрости до 50–60% операцій із поповнення банківських карток, а кількість операцій через "Дію" та інші цифрові ідентифікатори — збільшитися у кілька разів.

Фактично ринок рухається до моделі, у якій цифрова верифікація стає стандартним елементом фінансової операції, а не додатковою опцією для окремих користувачів.

І головне навіть не в самих цифрах. Важливо, що мільйони українців уже не сприймають цифрову ідентифікацію як окрему процедуру. Вона стала частиною звичного користувацького досвіду. Це фундаментальна зміна поведінки, яка відбулася буквально за кілька років.

Цифрова ідентифікація поступово стає не окремою процедурою, а природною частиною фінансової операції. Ілюстративне фото: Magnific

Фінансовий моніторинг без зайвих бар’єрів для клієнта

Тривалий час фінансовий моніторинг сприймався як певний бар’єр між компанією та клієнтом. Перевірки були необхідними, але часто створювали незручності. Сьогодні ситуація змінюється. Клієнт дедалі частіше проходить ідентифікацію буквально за кілька секунд — через смартфон, банківську картку або цифровий документ.

Водночас помилкою було б оцінювати успіх цифровізації лише кількістю користувачів "Дії" чи NFC.

Ринок залишається дуже різноманітним. Не всі користувачі мають смартфони з NFC. Не всі користуються "Дією". Для частини людей цифрові сервіси досі залишаються менш зрозумілими або менш комфортними, ніж традиційні способи взаємодії з фінансовими установами.

Тому перед бізнесом стоїть ще одне важливе завдання — зробити цифрові інструменти доступними для максимально широкої аудиторії, не створюючи нових бар’єрів.

Цифрові профілі як наступний етап розвитку ринку

Саме тому ми бачимо появу нових підходів до ідентифікації. Один із них — створення цифрових профілів користувачів, які дозволяють пройти перевірку один раз і надалі здійснювати операції без повторного підтвердження документів.

Саме в цьому напрямку рухатиметься ринок найближчими роками.

Фінансові сервіси будуть змагатися не лише швидкістю платежів або розміром комісії. Ключовою перевагою стане здатність забезпечити максимально простий і водночас безпечний клієнтський шлях.

Ми вже бачимо, як поступово формується новий стандарт: що менше часу людина витрачає на підтвердження особи, то вищою стає її готовність користуватися сервісом.

І якщо ще кілька років тому головним питанням було "як швидше провести платіж", то сьогодні все частіше звучить інше: "як швидше підтвердити особу клієнта".

Чому майбутня конкуренція фінансових сервісів почнеться з ідентифікації

Цей тренд характерний не лише для України. Найбільші міжнародні фінансові та платіжні сервіси вже давно конкурують не стільки швидкістю платежу, скільки якістю клієнтського шляху. PayPal, Revolut, Wise та інші гравці інвестують у цифрову ідентифікацію, біометричні інструменти та моделі одноразової верифікації, які дозволяють користувачу підтвердити особу один раз і надалі користуватися сервісом практично без додаткових перевірок.

У країнах ЄС розвиток цифрових гаманців, електронної ідентифікації та регулювання eIDAS також спрямовані на те, щоб зробити підтвердження особи максимально швидким і зручним без втрати безпеки. Фактично ринок рухається до моделі, у якій користувач не обирає між комфортом і захистом даних — він отримує і те, і інше одночасно.

Саме тому боротьба за клієнта сьогодні дедалі частіше відбувається не в момент проведення платежу. Вона починається значно раніше — у процесі ідентифікації, від якого залежить, наскільки швидко, безпечно та комфортно користувач зможе отримати фінансову послугу.

Саме навколо цього питання формуватиметься наступний етап розвитку фінансового ринку. Клієнти дедалі рідше порівнюватимуть сервіси за швидкістю платежу — вона вже стала стандартом. Натомість вони обиратимуть тих, хто дозволить пройти весь шлях від підтвердження особи до завершення операції максимально швидко, безпечно та майже непомітно.

І чим раніше фінансові компанії це усвідомлять, тим сильнішими будуть їхні позиції в майбутній конкуренції за клієнта.