Доллар движется к отметке в 42 грн: когда лучше покупать валюту

На экваторе лета курс доллара официально пересек отметку в 41 грн и закрепился на этих позициях. Недельные колебания были в пределах 40 копеек. Эксперты считают, что очень скоро доллар может стоить 42 грн и советуют покупать валюту уже сейчас.

Как менялся курс доллара в течение недели с 15 по 19 июля

На минувшей неделе гривна на межбанковских торгах продолжила девальвацию. Если в понедельник 15 июля курс доллара был 41,04 грн , то по состоянию на пятницу 19 июля официальный курс вырос на 38 копеек и составил 41,42 грн .

Что касается наличного доллара, то на прошлой неделе он значительно превысил курс на межбанке. Ранее наличный доллар давно пересек отметку в 41 грн/$, но к концу недели дорос почти до 42 грн/$. По данным finance.ua, курс наличного доллара был следующим:

15 июля гривна торговалась в пределах 40,76-41,31 грн/$.

19 июля нацвалюта торговалась уже в пределах 41,31–41,92 грн/$.

В результате наличный курс вырос на 55–62 копейки .

Как изменился спрос на валюту

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Unex Bank, говорит, что последние две недели на валютном рынке оказались достаточно бурными. С начала июля на ВРУ наблюдалось уверенное сокращение спроса на валюту.

"Котировки стабилизировались в коридоре 40,4-40,8 грн/$, а среднедневный объем торгов упал примерно до $180 млн. Это способствовало стабилизации ситуации и на наличном рынке: ослабление девальвационных настроений привело к сокращению спроса в наличном сегменте и более двух недель наличный курс доллара держался вблизи отметки 41 грн/$, очень слабо реагируя на колебания котировок на ВРУ", – говорит Золотько.

Она добавила, что с конца прошлой недели спрос на рынке существенно вырос. Отчасти это объясняется увеличением бюджетных расходов, частично – ростом спроса на валюту со стороны импортеров, в частности, из-за необходимости закупки энергетического оборудования, спрос на который среди украинцев в последнее время вырос в несколько раз. При этом же предложения валюты на рынке стало меньше, в том числе из-за снижения поступления валюты от агропроизводителей в начале нового маркетингового года.

"В течение этой недели на ВРУ наблюдался ощутимый рост спроса и увеличение участия Национального банка в покрытии дефицита валюты. Среднедневные объемы торгов с понедельника по четверг увеличились более чем до $230 млн. На этом фоне котировки на ВРУ начали динамично расти и прошли психологическую отметку 41,0 грн. /$. Это дало дополнительный толчок и усилило валютный спрос. В итоге в завершение торгов четверга котировки достигали отметки 41,6 грн/$", – отметила экспертка.

По мнению Золотько, наличный рынок отреагировал на этот тренд очень живо. А рост наличного курса снова усилил девальвационные ожидания и привел к увеличению спроса на валюту со стороны населения.

Каким будет курс доллара с 22 по 26 июля

Анна Золотько считает, что максимальные уровни, продемонстрированные на этой неделе, являются новым стабилизационным ориентиром. Такой рост курса создает дополнительные инфляционные риски, поэтому, уверена, регулятор в ближайшее время приложит дополнительные усилия для снижения давления на гривну. Кроме того, в ближайшее время Украина должна получить несколько траншей финансовой помощи, которые увеличат золотовалютные резервы и предоставит больше возможностей для стабилизации ситуации на валютном рынке.

"На мой взгляд, за этой волной подорожания доллара вполне вероятно не менее динамичное укрепление гривны. Как только курсовый тренд развернется, поддержку гривне окажут и экспортеры, в том числе среди агропроизводителей, которые по возможности пытаются избежать продажи валюты", — говорит. Золотько.

Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства банка "Глобус", говорит, что завершение июля на валютном рынке может совпасть с окончанием этапа относительного затишья, передышки, ведь инфляционное давление не дает о себе забыть, да и экономические прогнозы предвещают ускорение инфляции до 5-6%. .

Можно предположить, что на следующей неделе курсовые коридоры доллара будут немного сдвинуты до 40,5-41,5 грн/$, а глобальные курсовые изменения могут занять определенное время, однако уже осенью на рынке будут действовать новые "границы" допустимых валютных колебаний — 41-42 грн/$ Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства банка "Глобус"

Он считает, что пока равновесие между спросом и предложением будет сохранено, ведь у Нацбанка достаточно для этого ресурсов. И самое главное: рынку не грозит чрезмерный ажиотаж, давящий на курс. Дефицит валюты практически исключен.

Банкир считает, что курс доллара в начале июля будет колебаться от 40,5-41,5 грн на межбанке и 40,7-43 грн на наличном рынке . Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,3-0,4 грн , а средние недельные курсовые отклонения – до 2% от начального курса недели.

Что будет с курсом доллара дальше

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук и независимый эксперт говорит, что осень на финансовых рынках будет горячей, а курс доллара будет нестабильным. Однако, независимо от того, как будет колебаться курс доллара на мировых рынках, по отношению к украинской гривне курс доллара будет расти.

К концу текущего года курс доллара достигнет минимум 42 грн., а при отрицательном сценарии и 50 грн. Поэтому украинцам, с целью минимизации рисков, валюту покупать нужно уже сейчас. Курс ниже 40 грн за доллар уже не будет Александр Хмелевский Кандидат экономических наук, независимый эксперт

Тарас Лесовой отметил, что к середине августа общая ситуация на валютном рынке будет совпадать с тем, что наблюдается уже в течение месяца: основные валютные изменения происходят в рамках новых "постмайских" коридорах — курс доллара не опускается ниже 40 грн, однако основные колебания происходят в ситуативном узком коридоре 40,4-40,7 грн.