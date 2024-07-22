Долар рухається до позначки у 42 грн: коли краще купувати валюту

На екваторі літа курс долара офіційно перетнув позначку у 41 грн і закріпився на цих позиціях. Тижневі коливання були у межах 40 копійок. Експерти вважають, що дуже скоро долар може коштувати 42 грн й радять купувати валюту вже зараз.

Як змінювався курс долара протягом тижні з 15 по 19 липня

Минулого тижня гривня на міжбанківських торгах продовжила девальвацію. Якщо у понеділок 15 липня курс долара був 41,04 грн , то станом на п'ятницю 19 липня офіційний курс виріс на 38 копійок і становив 41,42 грн.

Що стосується готівкового долара, то на минулому тижні він суттєво перевищив курс на міжбанку. Раніше готівковий долар давно перетнув позначку у 41 грн/$, але під кінець тижня доріс майже до 42 грн/$. За даними finance.ua, курс готівкового долара був таким:

15 липня гривня торгувалась в межах 40,76-41,31 грн/$.

19 липня нацвалюта торгувалася вже в межах 41,31-41,92 грн/$.

В результаті, готівковий курс виріс на 55–62 копійки .

Як змінився попит на валюту

Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank, говорить, що останні два тижні на валютному ринку виявилися доволі бурхливими. Від початку липня на ВРУ спостерігалося впевнене скорочення попиту на валюту.

"Котирування стабілізувалися в коридорі 40,4-40,8 грн/$, а середньоденний обсяг торгів впав до приблизно $180 млн. Це сприяло стабілізації ситуації й на готівковому ринку: послаблення девальваційних настроїв призвело до скорочення попиту у готівковому сегменті й понад два тижні готівковий курс долара тримався поблизу позначки 41 грн/$, дуже слабко реагуючи на коливання котирувань на ВРУ", – каже Золотько.

Вона додала, що від кінця минулого тижня попит на ринку суттєво зріс. Частково це пояснюється збільшенням бюджетних видатків, частково – зростанням попиту на валюту з боку імпортерів, зокрема через необхідність закупівлі енергетичного обладнання, попит на який серед українців останнім часом зріс в кілька разів. При цьому ж пропозиції валюти на ринку стало менше, в тому числі через зниження надходження валюти від агровиробників на початку нового маркетингового року.

"Протягом цього тижня на ВРУ спостерігалося відчутне зростання попиту та збільшення участі Національного банку в покритті дефіциту валюти. Середньоденні обсяги торгів з понеділка до четверга збільшилися до понад $230 млн. На цьому фоні котирування на ВРУ почали динамічно зростати й пройшли психологічну позначку 41,0 грн/$. Це дало додатковий поштовх та посилило валютний попит. У підсумку на завершення торгів четверга котирування сягали позначки 41,6 грн/$", – зазначила експертка.

На думку Золотько, готівковий ринок відреагував на цей тренд дуже жваво. А зростання готівкового курсу знову підсилило девальваційні очікування та сприяло збільшенню попиту на валюту з боку населення.

Яким буде курс долара з 22 по 26 липня

Анна Золотько вважає, що максимальні рівні, які були продемонстровані цього тижня, є новим стабілізаційним орієнтиром. Таке зростання курсу створює додаткові інфляційні ризики, відтак, впевнена, регулятор найближчим часом докладе додаткових зусиль для зниження тиску на гривню. Крім того, найближчим часом Україна має отримати кілька траншів фінансової допомоги, що збільшать золотовалютні резерви та нададуть більше можливості для стабілізації ситуації на валютному ринку.

"На мій погляд, за цією хвилею подорожчання долара цілком ймовірне не менш динамічне зміцнення гривні. Як тільки курсовий тренд розвернеться, підтримку гривні нададуть й експортери, в тому числі з-поміж агровиробників, що наразі за можливості намагаються уникнути продажу валюти", – каже Золотько.

Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства банку "Глобус", говорить, що завершення липня на валютному ринку може збігтися із закінченням етапу відносного затишшя, перепочинку, адже інфляційний тиск не дає про себе забути, та й економічні прогнози віщують прискорення інфляції до 5-6%.

Можна припустити, що наступного тижня курсові коридори долара будуть трохи посунуті до 40,5-41,5 грн/$, а глобальні курсові зміни можуть зайняти певний час, однак вже восени на ринку будуть діяти нові "кордони" допустимих валютних коливань – 41-42 грн/$ Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства банку "Глобус"

Він вважає, що поки рівновага між попитом і пропозицією буде збережена, адже Нацбанк має достатньо для цього ресурсів. І найголовніше: ринку не загрожує надмірний ажіотаж, що тиснутиме на курс. Дефіцит валюти майже виключений.

Банкір вважає, що курс долара на початку липня буде коливатися від 40,5-41,5 грн на міжбанку та 40,7-43 грн на готівковому ринку. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку — 0,3-0,4 грн , а середні тижневі курсові відхилення — до 2% від початкового курсу тижня.

Що буде з курсом долара далі

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук та незалежний експерт говорить, що осінь на фінансових ринках буде гарячою, а курс долара буде нестабільним. Проте незалежно від того, як буде коливатися курс долара на світових ринках, по відношенню до української гривні курс долара буде зростати.

До кінця поточного року курс долара досягне мінімум 42 грн, а при негативному сценарію і 50 грн. Тому українцям, з метою мінімізації ризиків, валюту купувати треба вже зараз. Курс нижче 40 грн за долар вже не буде Олександр Хмелевський Кандидат економічних наук,незалежний експерт

Тарас Лєсовий зазначив, що до середини серпня загальна ситуація на валютному ринку збігатиметься з тим, що спостерігається вже протягом місяця: основні валютні зміни відбуваються в межах нових "посттравневих" коридорах - курс долара не опускається нижче 40 грн, однак основні коливання відбуваються у ситуативному вузькому коридорі 40,4-40,7 грн.