Доллар по 50: как правильно читать новости о девальвации

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Видимо, вы уже слышали, что Национальный банк на прошлой неделе принял решение отказаться от фиксированного курса доллара на наличном рынке. И уже видели безумные ценники на табло обмена валют в вашем городе. Они действительно пугают. Но еще больше пугают прогнозы многочисленных экспертов, прогнозирующих доллар по 50 грн или даже больше.

Я не являюсь казначейкой, и не смогу ответить на вопрос, сколько будет стоить доллар за месяц или полгода. Но немного разбираюсь в законах, которыми живет медийный рынок. И хочу сейчас дать несколько советов: как следует читать апокалиптические новости, кому нужно верить и стоит ли в конце концов бежать в обменник каждый раз, когда вы снова увидели космическую цифру в заголовке новости.

Не верьте заголовкам

Первое правило трезвого читателя новостей – ни в коем случае не делайте выводы только по заголовку статьи. Журналисты и редакторы довольно неплохо знают психологию читателя, поэтому выносят в название самую тревожную, самую сенсационную информацию. Более того, очень часто громкие заголовки полностью или частично опровергаются в тексте самой новости. Или хотя тщательно разъясняются и уже не выглядят так однозначно.

Особенно скептически следует относиться к заголовкам, построенным в формате вопроса. "Когда доллар будет стоить 60 грн: эксперт назвал условия", - вот классический пример названия статьи, имеющей одну единственную цель – поощрить читателя кликнуть и прочесть новость. Но на самом деле значительная часть посетителей никуда переходить не будет, а сделает вывод, что вскоре доллар действительно будет стоить 60 гривен.

Нет, я ни в коем случае не критикую редакторов, использующих такие методы привлечения внимания. Медиа – это тоже бизнес. Который зарабатывает деньги именно в виду читателей. Заголовок – это обертка новости, она должна быть яркой, чтобы потребитель захотел потратить на нее свое время. Но последний не должен оценивать весь продукт только за оберткой. Чтобы понять, вкусна ли конфета, нужно ее съесть. Так что читайте весь текст и не делайте выводов по заголовку.

Доверяйте проверенным экспертам

Наиболее хайповые темы привлекают внимание всех, кто хочет заработать хоть какие-то пиар-баллы. Сейчас когда курс действительно растет, в вопросах девальвации начали разбираться абсолютно все. Но далеко не все действительно глубоко понимают, о чем говорят. И в этом вопросе читателю следует быть особенно осторожным. Например, нужно ли слепо доверять прогнозу, скажем, депутату? Возможно, но если депутат понимает вопросы экономики, является членом профильного комитета и т.д. Если же он занимается какими-то гуманитарными вопросами – вряд ли.

Скажу больше – даже не каждый экономист или банкир достаточно глубоко разбирается в вопросах курсообразования, чтобы делать надежные прогнозы. Особенно сейчас, когда анализ неосложнимо за счет тысяч новых неизвестных. Среди прочих лучше доверять официальным сообщениям НБУ, казначеям банков, постоянно работающих с валютой и известным экспертам, которые делают выводы на базе расчетов и моделей. Определить их в тексте статьи достаточно просто: обычно они опираются на конкретные экономические показатели, используют цифры и анализируют влияние разных факторов. И даже при таких условиях лучше опираться на мнение не одного эксперта, а нескольких.

Остерегайтесь громких цифр

Человек так уж создан, что больше доверяет плохим новостям. Так что скорее вы поверите в доллар по 60, чем в доллар по 30. Даже если первую цифру спрогнозирует только один эксперт, а вторую – сразу девять.

В конце концов может так получиться, что именно тот единственный окажется прав, а большинство будет ошибаться. Но, скорее всего, будет наоборот. Поэтому прежде чем прибегать к конкретным действиям и бежать к обменнику за долларами любой ценой, ожидая девальвации, лучше сначала прочесть мнения и других экспертов. И сделать выводы самостоятельно.

Нет, я никоим образом не пытаюсь заверить вас в безоблачном будущем гривне: я не являюсь экспортом и так же как и вы ориентируюсь на прогнозы специалистов. Я только хочу помочь уберечься от опрометчивых решений, основанных на ложных выводах. Будьте бдительны и не забывайте о критическом мышлении. Особенно в эти тревожные времена неопределенности.