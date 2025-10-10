Финансовая грамотность для молодежи: почему важен комплексный подход

Сегодня в Украине финансовой грамотности уделяют все большее внимание. Есть десятки курсов, проектов и программ – от школьных занятий до онлайн-лекций для взрослых. Это большой шаг вперед, ведь еще несколько лет назад тема финансов широкой аудитории почти не звучала.

Но вместе с этим возникает и новый вызов: как сделать так, чтобы все эти знания не оставались отрывочными или формальными, а действительно меняли поведение людей, особенно молодых людей, которые будут воплощать будущее страны? Ответ – в комплексном подходе, сочетающем интересную теорию, практику, поддержку педагогов, менторство от практиков, а также понимание финансов как части социальной ответственности. Возможно ли реализовать такой подход в современных реалиях? Именно об этом я и сегодня хочу рассказать.

Теория тоже может быть интересна

Финансовая грамотность часто рассматривается как набор скучных правил и не слишком приятных самоограничений. Но в современной Украине, где молодежь сталкивается с вызовами – война, изменения на рынке труда, ранняя необходимость финансовой самостоятельности, риски мошенничества – знания должны звучать иначе. Если подростку или студенту объясняют только как работает бюджет, это остается абстрактным. А если показать на практических примерах, как составить «антикризисный бюджет студента», как планировать расходы при работе на фрилансе или как избегать опасности кредитных ловушек – теория оживает. Жизненные истории, кейсы из украинского контекста, интерактивные симуляции создают чувство, что знания можно использовать уже сегодня.

Именно такой подход мы уже второй раз применяем при участии МэтЛайф в Global Money Week – ежегодной кампании по повышению финансовой осведомленности молодежи, которая в Украине координируется Национальным банком. В этом году мы разработали две активности, основанные на решении практических кейсов. Для младших школьников это была интерактивная игра, где дети помогали ее героям преодолевать финансовые риски. А для подростков – практическая задача планирования финансов в случае переезда в другой город для обучения в вузе.

Практика – это понимание «зачем»

Молодежь должна видеть смысл в том, что учит. Ведь без практики какие-либо знания быстро забываются. Составить собственный бюджет, посчитать расходы на обучение, отложить средства на взлелеянное в мечтах путешествие или понять, почему страховой полис — это не расход, а инвестиция в безопасность — все это практические упражнения, которые дают ощущение реальной пользы. В настоящее время, когда украинцы все чаще сталкиваются с непредсказуемыми событиями, практические навыки управления финансами становятся настоящим инструментом устойчивости.

А еще практическое обучение финансам способно помочь увидеть свой путь. К примеру, наш партнер Junior Achievement Украина ежегодно проводит в Украине JA Company Programme – одну из самых популярных образовательных программ по предпринимательству для молодежи в Европе. Она продолжается в течение всего учебного года и дает учащимся уникальный практический опыт: от создания собственной компании и написания бизнес-плана до производства или продвижения товаров и услуг. Участники учатся работать с финансами, вести учет и отчетность, а главное — чувствуют, как знания превращаются в реальные навыки, которые помогут в будущем. В прошлом учебном году МетЛайф Украина также присоединился к этой программе: мы провели среди мини компаний, созданных учениками, конкурс MetLife Award, где определили три наиболее перспективных направления социального предпринимательства. В последующие годы планируем поддерживать и расширять это направление.

И выбор именно социальной составляющей здесь не случаен. В условиях войны украинцы все острее чувствуют, как важно сочетать финансовые решения с ответственностью перед обществом. Когда молодежь понимает, что ее финансовые решения влияют не только на собственный комфорт, но и на устойчивость страны, формируется культура ответственности. Это сочетание личных финансовых навыков с социальным сознанием есть тот уровень, который действительно создает сильное будущее.

Поддержка педагогов и привлечение менторов

Еще один вызов обучения молодежи финансовой грамотности – то, что сегодня эти уроки в школах часто преподают учителя, у которых нет достаточного опыта в управлении финансами или предпринимательстве. Это делает тему менее убедительной для подростков. Поэтому важно позаботиться не только об обучении учащихся, но и об обучении педагогов. А еще – вовлекать в процесс людей с практическим опытом: предпринимателей, финансистов, консультантов, которые могут поделиться реальными историями. Менторство в таком формате не только повышает интерес, но и формирует доверие: молодежь видит, что финансовая грамотность – это не «школьная теория», а живой опыт, работающий во взрослой жизни.

Помощь от профессионалов финансового рынка в этом контексте приобретает особое значение, ведь дает возможность получить финансовые знания, как говорится, «из первых рук». В прошлом учебном году МетЛайф Украина провел лекции по страхованию для преподавателей Junior Achievement Украина, а в этом году планируем расширить тематику лекций. Также наши профессионалы уже несколько лет становятся менторами для ученических команд JA Украина.

Финансовая грамотность и развитие страхового рынка

Есть еще одна важная плоскость: обучение финансовой грамотности напрямую связано с развитием страховой отрасли, особенно страхование жизни. Там, где люди понимают ценность планирования, долгосрочных накоплений и защиты от рисков, растет доверие к страховым инструментам. Для молодежи это может означать первый опыт сознательного выбора, например, оформление накопительной программы или страхование здоровья. В то же время, финансовое образование открывает новые возможности для самой отрасли: среди финансово подготовленных выпускников и студентов легче найти будущих специалистов в продажах страхования, страховых агентов и субагентов. Это молодые люди, уже имеющие базовые навыки управления средствами и понимающие, насколько важно помогать другим делать осознанные финансовые шаги. Таким образом, инвестиция в финансовую грамотность молодежи — это одновременно и инвестиция в развитие профессионального сообщества, которое со временем станет основой роста рынка страхования жизни в Украине.

В МэтЛайфе мы убеждены: финансовая грамотность не может быть отрывочной или поверхностной. Она должна быть интересной, практической, поддержанной педагогами и менторами, а также направленной на развитие не только личности, но и общества. И что важно, она становится основой для зрелого страхового рынка, где молодежь не только пользуется продуктами, но и может стать новым поколением страховых агентов и субагентов. Именно так мы вместе строим более уверенное будущее.