Фінансова грамотність для молоді: чому важливий комплексний підхід

Сьогодні в Україні фінансовій грамотності приділяють усе більше уваги. Є десятки курсів, проєктів і програм — від шкільних занять до онлайн-лекцій для дорослих. Це великий крок уперед, адже ще кілька років тому тема фінансів для широкої аудиторії майже не звучала.

Та разом із цим постає і новий виклик: як зробити так, щоб усі ці знання не залишалися уривчастими чи формальними, а справді змінювали поведінку людей, особливо молоді, яка втілюватиме майбутнє країни? Відповідь - у комплексному підході, який поєднує цікаву теорію, практику, підтримку педагогів, менторство від практиків, а також розуміння фінансів як частини соціальної відповідальності. Чи можливо втілити такий підхід у сучасних реаліях? Саме про це я і хочу сьогодні розповісти.

Теорія теж може бути цікавою

Фінансова грамотність часто сприймається як набір нудних правил та не надто приємних самообмежень. Але в сучасній Україні, де молодь стикається з викликами - війна, зміни на ринку праці, рання необхідність фінансової самостійності, ризики шахрайства, - знання мають звучати інакше. Якщо підлітку чи студенту пояснюють лише «як працює бюджет», це залишається абстрактним. А якщо показати на практичних прикладах, як скласти «антикризовий бюджет студента», як планувати витрати при роботі на фрілансі, чи як уникати небезпеки кредитних пасток - теорія оживає. Життєві історії, кейси з українського контексту, інтерактивні симуляції створюють відчуття, що знання можна використовувати вже сьогодні.

Саме такий підхід ми вже вдруге застосовуємо під час участі МетЛайф у Global Money Week - щорічній кампанії з підвищення фінансової обізнаності серед молоді, яка в Україні координується Національним банком. Цього року ми розробили дві активності, що засновані на розв’язанні практичних кейсів. Для молодших школярів це була інтерактивна гра, де діти допомагали її героям долати фінансові ризики. А для підлітків – практична задача з планування фінансів в разі переїзду до іншого міста для навчання у виші.

Практика — це розуміння «навіщо»

Молодь має бачити сенс у тому, що вчить. Адже без практики будь-які знання швидко забуваються. Скласти власний бюджет, порахувати витрати на навчання, відкласти кошти на омріяну подорож чи зрозуміти, чому страховий поліс — це не витрата, а інвестиція у безпеку — усе це практичні вправи, які дають відчуття реальної користі. У наш час, коли українці дедалі частіше стикаються з непередбачуваними подіями, практичні навички управління фінансами стають справжнім інструментом стійкості.

А ще практичне навчання фінансам здатне допомогти побачити власний шлях. Приміром, наш партнер Junior Achievement Україна щороку проводить в Україні JA Company Programme - одну з найпопулярніших освітніх програм із підприємництва для молоді в Європі. Вона триває протягом усього навчального року і дає учням унікальний практичний досвід: від створення власної компанії та написання бізнес-плану до виробництва чи просування товарів і послуг. Учасники вчаться працювати з фінансами, вести облік та звітність, а головне — відчувають, як знання перетворюються на реальні навички, які допоможуть у майбутньому. Минулого навчального року МетЛайф Україна також долучився до цієї програми: ми провели серед міні компаній, що були створені учнями, конкурс MetLife Award, де визначили три найперспективніших напрямки з соціального підприємництва. На наступні роки плануємо підтримувати та розширювати цей напрямок.

І вибір саме соціальної складової тут не є випадковим. В умовах війни українці дедалі гостріше відчувають, як важливо поєднувати фінансові рішення з відповідальністю перед суспільством. Коли молодь розуміє, що її фінансові рішення впливають не лише на власний комфорт, а й на стійкість країни, формується культура відповідальності. Це поєднання особистих фінансових навичок із соціальною свідомістю є тим рівнем, який справді створює сильне майбутнє.

Підтримка педагогів та залучення менторів

Ще один виклик навчання молоді фінансовій грамотності – те, що сьогодні ці уроки в школах часто викладають вчителі, які самі не мають достатнього досвіду в управлінні фінансами чи підприємництві. Це робить тему менш переконливою для підлітків. Тому важливо подбати не лише про навчання учнів, а й про навчання педагогів. А ще - залучати до процесу людей із практичним досвідом: підприємців, фінансистів, консультантів, які можуть поділитися реальними історіями. Менторство у такому форматі не тільки підвищує інтерес, а й формує довіру: молодь бачить, що фінансова грамотність - це не «шкільна теорія», а живий досвід, який працює у дорослому житті.

Допомога від професіоналів фінансового ринку у цьому контексті набуває особливого значення, адже надає можливість отримати фінансові знання, як то кажуть, «з перших рук». У минулому навчальному році МетЛайф Україна провів лекції про страхування для викладачів Junior Achievement Україна, а цього року плануємо розширити тематику лекцій. Також наші професіонали вже кілька років поспіль стають менторами для учнівських команд JA Україна.

Фінансова грамотність і розвиток страхового ринку

Є ще одна важлива площина: навчання фінансовій грамотності напряму пов’язане з розвитком страхової галузі, особливо страхування життя. Адже там, де люди розуміють цінність планування, довгострокових накопичень і захисту від ризиків, зростає довіра до страхових інструментів. Для молоді це може означати перший досвід свідомого вибору — наприклад, оформлення накопичувальної програми чи страхування здоров’я. Водночас фінансова освіта відкриває нові можливості для самої галузі: серед фінансово підготовлених випускників і студентів легше знайти майбутніх фахівців в продажах страхування, страхових агентів та субагентів. Це молоді люди, які вже мають базові навички управління коштами і розуміють, наскільки важливо допомагати іншим робити усвідомлені фінансові кроки. Таким чином, інвестиція у фінансову грамотність молоді — це одночасно і інвестиція у розвиток професійної спільноти, яка з часом стане основою для зростання ринку страхування життя в Україні.

У МетЛайф ми переконані: фінансова грамотність не може бути уривчастою чи поверховою. Вона має бути цікавою, практичною, підтриманою педагогами й менторами, а також спрямованою на розвиток не лише особистості, а й суспільства. І що важливо — вона стає основою для зрілого страхового ринку, де молодь не лише користується продуктами, а й може стати новим поколінням страхових агентів і субагентів. Саме так ми разом будуємо більш впевнене майбутнє.