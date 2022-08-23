Где платить налоги беженцу: как переезд в другую страну влияет на налоговое резидентство

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Люди, покидающие границы Украины во время военного положения, в последнюю очередь думают о своем резидентском налоговом статусе.

Но этот вопрос остается важным, поскольку налоговые нормы не перестали работать, а контролирующие органы никуда не исчезли. А физлица, получившие временную защиту в других странах, все равно остались гражданами Украины. Однако определение статуса налогового резидента понятно не всем. Поэтому будем в нем разбираться.

1. По общему правилу, налоговым резидентом является Украина и физическое лицо, имеющее место жительства в Украине. Если физическое лицо имеет место жительства также в иностранном государстве, оно все равно считается резидентом Украины, если имеет место постоянного проживания в нашем государстве.

2. Когда лицо имеет место постоянного проживания также в иностранном государстве, он считается резидентом Украины, если имеет более тесные личные или экономические связи (центр жизненных интересов) в Украине.

3. Если государство, в котором гражданин имеет центр жизненных интересов, нельзя определить, или если у него нет места постоянного проживания ни в одном из государств, для украинского налогового такое физическое лицо будет резидентом, если оно находится в Украине не менее 183 дней (включая день приезда и отъезда) в течение одного или нескольких периодов налогового года.

При этом достаточным (но не исключительным) условием определения места нахождения центра жизненных интересов физического лица в соответствии с Налоговым кодексом является место постоянного проживания членов его семьи или его регистрации как субъекта предпринимательской деятельности.

Впрочем, признаки центра жизненных интересов личности являются очень оценочным понятием и зависят от конкретных обстоятельств. Поэтому придирчивый налоговый инспектор, выясняя вопросы постоянного проживания в другой стране, может потребовать доказательств регистрации на постоянное место жительства за границей.

Дело в том, что украинское законодательство требует регистрации граждан Украины, изъявивших желание остаться на постоянное проживание за границей. Налоговая может рассматривать вопросы резидентства именно посредством реализации вышеуказанного механизма. Проще говоря, без отметки консульского учреждения в паспорте о постоянном проживании за границей налоговый орган может считать, что гражданин Украины проживает там временно.

Если между Украиной и страной пребывания гражданина есть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения, используются правила установления резидентства, определенные этим международным актом. Следовательно, украинским беженцам очень важно ознакомиться с соответствующим Соглашением об избежании двойного налогообложения между Украиной и страной пребывания.

Также следует учитывать, что граждане Украины не становятся автоматически налогоплательщиками другой страны только потому, что они нашли там убежище. Вместе с тем страна пребывания украинца будет стараться как можно скорее определить его налоговую резиденцию. Поскольку от этого зависит поступление в бюджет этого государства.

Чтобы иметь налоговую обязанность в стране пребывания, должны быть совершены определенные юридически значимые действия:

· получение налогооблагаемого дохода с источником его происхождения в стране пребывания;

· приобретение имущества, являющегося объектом налогообложения и т.д.

Между тем, если государство пребывания гражданина предоставляет ему право на труд и он этим правом пользуется, такой гражданин становится полноправным налогоплательщиком в этом государстве. В случае, когда гражданин не работает, а находится на содержании, налоговая обязанность не возникает до тех пор, пока гражданин не совершит другие юридические действия (вступит в право собственности на недвижимость, иного имущества, станет арендатором и т.п.).

Одновременно следует помнить, что наличие обязанности платить налоги и обретение статуса налогового резидента являются разными вещами. Поскольку обязанность платить налоги при определенных обстоятельствах появляется и для налогового нерезидента.

Для того чтобы стать налоговым резидентом другой страны, следует удовлетворять определенным условиям. В законодательной практике в большинстве стран цивилизованного мира они универсальны.

Например, во многих странах Евросоюза, чтобы стать налоговым резидентом, достаточно иметь место постоянного проживания в этой стране или проживать в ней более шести месяцев подряд (более 183 дней). При этом под местом жительства понимается дом или жилье, принадлежащее налогоплательщику или арендуемое им.

Вообще, не существует отдельного документа, удостоверяющего, что физическое лицо в конкретную дату становится налоговым резидентом. За этим должен следить сам гражданин или его налоговый агент. В противном случае налоговую резидентность установит контролирующий орган страны пребывания или налоговая Украина.

Отдельным вопросом является избежание двойного налогообложения. Может возникнуть ситуация, когда гражданин Украины, временно находясь в другом государстве, работает удаленно на украинскую компанию и получает доход. Таким образом, он становится объектом рассмотрения налоговых органов страны пребывания и сразу возникает проблема двойного налогообложения, которое должно быть решено через межгосударственный механизм подтверждения налогообложения полученного дохода.

В то же время, без документального подтверждения постоянного проживания за границей Государственная налоговая служба будет всегда считать беженца налоговым резидентом Украины. Потому что ей это выгодно. Но при подтверждении фактического проживания в другой стране, ее контролирующие органы в определенное время придадут статус налогового резиденства.

В качестве вывода – определение статуса налогового резидента конкретного государства в большинстве случаев зависит от самого гражданина, его действий.

Важно помнить, что главной целью является избежание двойного налогообложения, когда оба государства считают его налоговым резидентом.

В настоящее время существует мнение (но оно пока не имеет официальной подоплеки) о том, что действие положений об условиях определения лица налоговым резидентом страны пребывания, останавливается на срок до окончания чрезвычайных событий – военных действий в Украине и не может включаться в расчет 183 дней.

Однако гражданам нужно стараться следить за своими действиями, изучать законодательные нормы и понять, что страны с развитой культурой налогообложения не прощают никаких ошибок и не принимают оправданий о незнании законодательства.