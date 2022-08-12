Логотип украинской криптобиржи WhiteBIT может появиться на форме легендарного испанского футбольного клуба

Украинская криптовалютная биржа WhiteBIT продолжает масштабироваться и расширять свою международную деятельность. После выхода на криптовалютный рынок Испании и открытия в этой стране собственного представительства WhiteBIT ведет переговоры о сотрудничестве и партнерстве с легендарным и одним из самых титулованных футбольных клубов Европы – ФК "Барселона". В настоящее время переговоры по заключению соответствующего соглашения находятся на завершающей стадии.

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Как стало известно, среди прочего соглашение предусматривает нанесение логотипа WhiteBIT на рукаве футбольной формы клуба - одного из активов, которые могут приносить ФК "Барселона" самый большой доход.

Кроме главной футбольной команды, логотип WhiteBIT будет также на форме женской футбольной и баскетбольной команды "Барселона". Также в рамках сотрудничества WhiteBIT и ФК "Барселона" будут совместно реализовываться ряд социальных, имиджевых, спортивных активностей и проектов.

О дальнейшем развитии событий и деталях переговоров WhiteBIT и ФК "Барселона" станет известно впоследствии.

СПРАВКА

WhiteBIT – крупнейшая криптовалютная биржа Европы. Соответствует всем требованиям KYC и AML. Входит в топ-2 бирж мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА. Команда WhiteBIT объединяет 500 участников.