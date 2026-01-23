Запланована подія 2

Стартовало голосование за лучшего финансового директора 2026

Лучший финансовый директор 2026 года: стартовало голосование

Журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» и бизнес-портал Delo.ua начинает голосование за лучших финансовых директоров.

В список номинантов вошли финансовые директора ведущих компаний различных отраслей экономики, в частности ритейла, энергетики, АПК и других секторов.

Лидеры финансового рынка будут определены в два этапа:

  • На первом этапе по итогам онлайн-голосования аудитории Delo.ua будет сформирован список номинантов, которые переходят к следующему этапу. 
  • На втором этапе экспертное жюри путем независимого тайного голосования будет оценивать номинантов, чтобы определить ТОП-30 лучших финансовых директоров по версии журнала «TOP-100: Рейтинги крупнейших» и Delo.ua.

Финалисты рейтинга будут опубликованы в следующем номере журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» в начале апреля 2026 года.

Онлайн-голосование продлится до 15 февраля!

Вы можете проголосовать за трех номинантов

Состав экспертного жюри
  • Юрий Гусев
    Юрий Гусев

    Главный редактор журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших"

  • Катерина Рожкова
    Катерина Рожкова

    Экс-первый заместитель председателя правления НБУ

  • Василий Фурман
    Василий Фурман

    Член Рады НБУ

  • Михаил Кухар
    Михаил Кухар

    Senior Economist in Ukraine Economic Outlook

  • Богдан Данилишин
    Богдан Данилишин

    Профессор, заведующий кафедрой КНЭУ им. Вадима Гетьмана

  • Вячеслав Черняховский
    Вячеслав Черняховский

    Генеральный директор Ассоциации Страховой Бизнес

  • Виктор Берлин
    Виктор Берлин

    Президент ЛСОУ

  • Сергей Мартынчук
    Сергей Мартынчук

    Генеральный директор Cisco Украина

  • Эрик Найман
    Эрик Найман

    Основатель HUGSFUND

Номинант
1
Юлия Пономаренко
AB InBev Efes
Юлия Пономаренко
Финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 60
2
Игорь Николайчук
Premier FOOD
Игорь Николайчук
Финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 51
3
Ирина Нестеренко
Корпорация "Биосфера"
Ирина Нестеренко
Вице-президент по операционной деятельности
Завтра вы можете проголосовать еще раз 44
4
Роман Король
Ciklum
Роман Король
VP, Finance
Завтра вы можете проголосовать еще раз 7
5
Анна Демченко
Comfy
Анна Демченко
Финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 4
6
Максим Палий
Укрпошта
Максим Палий
Заместитель генерального директора по финансовым вопросам
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
7
Виктория Капелюшная
МХП
Виктория Капелюшная
Заместитель председателя правления, финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
8
Андрей Оксенюк
DVL Group (Datagroup, Volia, lifecell)
Андрей Оксенюк
CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
9
Майя Василенко
IDS Ukraine
Майя Василенко
финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
10
Светлана Дригуш
МЕТРО Кеш Энд Кери Украина
Светлана Дригуш
Финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
11
Лариса Макарчук
Ajax Systems
Лариса Макарчук
CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
12
Виктор Поддубный
Danone Украина
Виктор Поддубный
Директор по финансам и бизнес результативности
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
13
Александр Рудь
Imperial Tobacco
Александр Рудь
Директор департамента финансов
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
14
Дмитрий Грищенко
PepsiCo Ukraine
Дмитрий Грищенко
CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
15
Никита Грубов
Нибулон
Никита Грубов
Финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
16
Сергей Кальнооченко
Филип Моррис Украина
Сергей Кальнооченко
Финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
17
Виктория Кострома
Fozzy Group
Виктория Кострома
CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
18
Нина Орловская
Новус Украина
Нина Орловская
CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
19
Лилия Воленко
РУШ (EVA)
Лилия Воленко
Финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
20
Юрий Кваша
СК "Универсальная"
Юрий Кваша
Финансовый директор, Член правления
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
21
Любовь Кабриц
DataArt
Любовь Кабриц
финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
22
Татьяна Грязнова
YASNO
Татьяна Грязнова
Финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
23
Николай Циркун
WOG
Николай Циркун
CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
24
Андрей Стыцюк
SoftServe
Андрей Стыцюк
Chief Operating Officer, Chief Finance Officer
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
25
Леся Клименко
Сеть мультимаркетов "Аврора"
Леся Клименко
Совладелец и финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
26
Анна Ващенко
"Аскания Групп"
Анна Ващенко
CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
27
Дмитрий Мирополец
Dolphi-Ukraine
Дмитрий Мирополец
Финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
28
Владислав Лещий
Бритиш Американ Тобакко Украина
Владислав Лещий
финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
29
Юлия Опаленик
Kormotech
Юлия Опаленик
Финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
30
Тарас Шидлик
Starlight Media group
Тарас Шидлик
CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
31
Марина Самойличенко
LPP Group
Марина Самойличенко
CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
32
Андрей Нивчик
Meest China
Андрей Нивчик
CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
33
Назар Купыбида
ОККО
Назар Купыбида
CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
34
Николай Соломийчук
Uklon
Николай Соломийчук
CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
35
Татьяна Тимченко
Новая Почта
Татьяна Тимченко
Финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
36
Татьяна Тупик
Avesterra Group
Татьяна Тупик
Финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
37
Тарас Мохница
ТАС Агро
Тарас Мохница
Директор финансового департамента
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
38
Сергей Максюта
Sense Bank
Сергей Максюта
Член правления, финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
39
Татьяна Козодерова
Группа компаний "ЕКО"
Татьяна Козодерова
Финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
40
Назар Купыбида
ОККО
Назар Купыбида
CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
41
Татьяна Самоненко
BROCARD
Татьяна Самоненко
Руководитель департамента учета и финансового контроля
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
42
Нина Колодий
Киевский КБК
Нина Колодий
Финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
43
Руслан Какурин
Лемтранс
Руслан Какурин
Финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
44
Любовь Цымбал
Медицинская сеть "Добробут"
Любовь Цымбал
CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
45
Сергей Волков
Kernel
Сергей Волков
Финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
46
Ирина Кульгинская
Страховая группа ТАС
Ирина Кульгинская
Заместитель Председателя Правления
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
47
Артем Резниченко
Global Spirits
Артем Резниченко
CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
48
Кирилл Бондар
Unit.City
Кирилл Бондар
Partner, CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
49
Дмитрий Рыбальченко
Октава Капитал
Дмитрий Рыбальченко
Финансовый директор, глава финансово-аудиторского комитета
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
50
Виталий Копич
Winner Group Ukraine
Виталий Копич
Заместитель председателя Правления, финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
51
Александр Белый
1+1 media
Александр Белый
Исполнительный и финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
52
Панина Марина
VARUS
Панина Марина
CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
53
Борис Долгушин
Киевстар
Борис Долгушин
CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
54
Константин Школяренко
ПУМБ
Константин Школяренко
Заместитель председателя правления, финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
55
Ирина Левковская
Rozetka-Evo
Ирина Левковская
Group CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
56
Дмитрий Буга
Корпорация "Оболонь"
Дмитрий Буга
Финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
57
Любомир Коцюмбас
Укртелеком
Любомир Коцюмбас
Финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
58
Инна Недоступ
Smart Holding
Инна Недоступ
Исполняющий обязанности финансового директора
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
59
Александр Богородов
McDonald's (Чехия, Словакия и Украина)
Александр Богородов
Финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
60
Наталия Шевченко
Vodafone Украина
Наталия Шевченко
Финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
61
Юлия Селиверстова
СК Allianz Украина
Юлия Селиверстова
Финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
62
Александр Ильин
UKRAVIT
Александр Ильин
Финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
63
Людмила Колисецкая
Страховая компания ИНГО
Людмила Колисецкая
Финансовый директор, член правления
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
64
Андрей Пастушенко
Henkel
Андрей Пастушенко
Финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
65
Елена Федотова
УСГ & Глобус
Елена Федотова
Финансовый директор, член правления
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
66
Николай Кладиев
Ferrexpo
Николай Кладиев
CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
67
Лилия Лиманская
Астарта-Киев
Лилия Лиманская
Финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
68
Евгений Цыганков
HD-Group
Евгений Цыганков
Финансовый директор группы компаний
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
69
Руслан Андрийчук
MTI
Руслан Андрийчук
Финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
70
Юлия Данкова
Группа Метинвест
Юлия Данкова
Финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
71
Сергей Кузьменко
ИНТЕРПАЙП
Сергей Кузьменко
Group CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
72
Игорь Кублицкий
Континентал Фармерз Групп
Игорь Кублицкий
Финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
73
Сергей Пличко
Farmak
Сергей Пличко
Директор по финансам
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
74
Павел Задорожный
"АрселорМиттал Кривой Рог"
Павел Задорожный
Финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
75
Ольга Сальникова
Carlsberg Ukraine
Ольга Сальникова
Вице-президентка по финансам
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
76
Иван Капустин
Velta
Иван Капустин
Финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
77
Ольга Сулицкая
JTI Украина
Ольга Сулицкая
Финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0