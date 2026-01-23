Лучший финансовый директор 2026 года: стартовало голосование
Журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» и бизнес-портал Delo.ua начинает голосование за лучших финансовых директоров.
В список номинантов вошли финансовые директора ведущих компаний различных отраслей экономики, в частности ритейла, энергетики, АПК и других секторов.
Лидеры финансового рынка будут определены в два этапа:
- На первом этапе по итогам онлайн-голосования аудитории Delo.ua будет сформирован список номинантов, которые переходят к следующему этапу.
- На втором этапе экспертное жюри путем независимого тайного голосования будет оценивать номинантов, чтобы определить ТОП-30 лучших финансовых директоров по версии журнала «TOP-100: Рейтинги крупнейших» и Delo.ua.
Финалисты рейтинга будут опубликованы в следующем номере журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» в начале апреля 2026 года.
Онлайн-голосование продлится до 15 февраля!
Вы можете проголосовать за трех номинантов
Юрий Гусев
Главный редактор журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших"
Катерина Рожкова
Экс-первый заместитель председателя правления НБУ
Василий Фурман
Член Рады НБУ
Михаил Кухар
Senior Economist in Ukraine Economic Outlook
Богдан Данилишин
Профессор, заведующий кафедрой КНЭУ им. Вадима Гетьмана
Вячеслав Черняховский
Генеральный директор Ассоциации Страховой Бизнес
Виктор Берлин
Президент ЛСОУ
Сергей Мартынчук
Генеральный директор Cisco Украина
Эрик Найман
Основатель HUGSFUND