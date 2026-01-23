Найкращий фінансовий директор 2026: стартувало голосування
Журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» та бізнес-портал Delo.ua розпочинає голосування за найкращих фінансових директорів.
До переліку номінантів увійшли фінансові директори провідних компаній різних галузей економіки, зокрема ритейлу, енергетики, АПК та інших секторів.
Лідерів фінансового ринку буде визначено у два етапи:
- На першому етапі за підсумками онлайн-голосування аудиторії Delo.ua буде сформовано перелік із номінантів, які переходять до наступного етапу.
- На другому етапі експертне журі шляхом незалежного таємного голосування оцінюватиме номінантів, щоб визначити ТОП-30 найкращих фінансових директорів за версією журналу «TOP-100: Рейтинги найбільших» та Delo.ua.
Фіналісти рейтингу будуть опубліковані у наступному номері журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших» на початку квітня 2026 року.
Онлайн-голосування триватиме до 15 лютого!
Ви можете проголосувати за трьох номінантів
-
Юрій Гусєв
Головний редактор Журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших"
-
Катерина Рожкова
Екс-перший заступник голови правління НБУ
-
Василь Фурман
Член Ради НБУ
-
Михайло Кухар
Senior Economist in Ukraine Economic Outlook
-
Богдан Данилишин
Професор, завідувач кафедри КНЕУ ім. Вадима Гетьмана
-
В'ячеслав Черняховський
Генеральний директор Асоціації Страховий Бізнес
-
Віктор Берлін
Президент ЛСОУ
-
Сергій Мартинчук
Генеральний директор Cisco Україна
-
Ерік Найман
Засновник HUGSFUND