Запланована подія 2

Стартувало голосування за найкращого фінансового директора 2026

Найкращий фінансовий директор 2026: стартувало голосування

Журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» та бізнес-портал Delo.ua розпочинає голосування за найкращих фінансових директорів. 

До переліку номінантів увійшли фінансові директори провідних компаній різних галузей економіки, зокрема ритейлу, енергетики, АПК та інших секторів.

Лідерів фінансового ринку буде визначено у два етапи:

  • На першому етапі за підсумками онлайн-голосування аудиторії Delo.ua буде сформовано перелік із номінантів, які переходять до наступного етапу. 
  • На другому етапі експертне журі шляхом незалежного таємного голосування оцінюватиме номінантів, щоб визначити ТОП-30 найкращих фінансових директорів за версією журналу «TOP-100: Рейтинги найбільших» та Delo.ua. 

Фіналісти рейтингу будуть опубліковані у наступному номері журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших» на початку квітня 2026 року.

Онлайн-голосування триватиме до 15 лютого!

Ви можете проголосувати за трьох номінантів

Склад експертного журі
  • Юрій Гусєв
    Юрій Гусєв

    Головний редактор Журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших"

  • Катерина Рожкова
    Катерина Рожкова

    Екс-перший заступник голови правління НБУ

  • Василь Фурман
    Василь Фурман

    Член Ради НБУ

  • Михайло Кухар
    Михайло Кухар

    Senior Economist in Ukraine Economic Outlook

  • Богдан Данилишин
    Богдан Данилишин

    Професор, завідувач кафедри КНЕУ ім. Вадима Гетьмана

  • В'ячеслав Черняховський
    В'ячеслав Черняховський

    Генеральний директор Асоціації Страховий Бізнес

  • Віктор Берлін
    Віктор Берлін

    Президент ЛСОУ

  • Сергій Мартинчук
    Сергій Мартинчук

    Генеральний директор Cisco Україна

  • Ерік Найман
    Ерік Найман

    Засновник HUGSFUND

Номінант
1
Юлія Пономаренко
AB InBev Efes
Юлія Пономаренко
Фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 39
2
Ірина Нестеренко
Корпорація "Біосфера"
Ірина Нестеренко
Віце-президентка з операційної діяльності корпорації
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 13
3
Ігор Ніколайчук
Premier FOOD
Ігор Ніколайчук
Фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 12
4
Максим Палій
Укрпошта
Максим Палій
Заступник генерального директора з фінансових питань
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 2
5
Юрій Кваша
СК "Універсальна"
Юрій Кваша
Фінансовий директор, Член правління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
6
Андрій Цвих
МЕТРО Кеш Енд Кері Україна
Андрій Цвих
Фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
7
Лілія Воленко
РУШ (EVA)
Лілія Воленко
Фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
8
Вікторія Капелюшна
МХП
Вікторія Капелюшна
Заступниця голови правління, фінансова директорка
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
9
Ніна Орловська
Новус Україна
Ніна Орловська
CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
10
Сергій Кальнооченко
Філіп Морріс Україна
Сергій Кальнооченко
Фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
11
Микита Грубов
Нібулон
Микита Грубов
Фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
12
Майя Василенко
IDS Ukraine
Майя Василенко
фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
13
Валентина Дячук
TEDIS Ukraine
Валентина Дячук
Заступниця генерального директора з фінансових питань
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
14
Дмитро Грищенко
PepsiCo Ukraine
Дмитро Грищенко
CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
15
Олександр Рудь
Imperial Tobacco
Олександр Рудь
Директор департаменту фінансів
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
16
Лариса Макарчук
Ajax Systems
Лариса Макарчук
CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
17
Ганна Демченко
Comfy
Ганна Демченко
Фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
18
Віктор Піддубний
Danone Україна
Віктор Піддубний
Директор з фінансів та бізнес результативності
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
19
Тетяна Грязнова
YASNO
Тетяна Грязнова
Фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
20
Микола Циркун
WOG
Микола Циркун
CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
21
Роман Король
Ciklum
Роман Король
VP, Finance
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
22
Андрій Оксенюк
DVL Group (Datagroup, Volia, lifecell)
Андрій Оксенюк
CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
23
Леся Клименко
Мережа мультимаркетів "Аврора"
Леся Клименко
Співвласник і фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
24
Любов Кабріц
DataArt
Любов Кабріц
Фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
25
Андрій Стицюк
SoftServe
Андрій Стицюк
Chief Operating Officer, Chief Finance Officer
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
26
Анна Ващенко
"Асканія Груп"
Анна Ващенко
CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
27
Дмитро Мирополець
Dolphi-Ukraine
Дмитро Мирополець
Фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
28
Назар Купибіда
OKKO
Назар Купибіда
CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
29
Владислав Лещій
Бритіш Американ Тобакко Україна
Владислав Лещій
Фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
30
Юлія Опаленик
Kormotech
Юлія Опаленик
Фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
31
Тарас Шидлик
Starlight Media group
Тарас Шидлик
CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
32
Марина Самойліченко
LPP Group
Марина Самойліченко
CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
33
Андрій Нивчик
Meest China
Андрій Нивчик
CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
34
Микола Соломійчук
Uklon
Микола Соломійчук
CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
35
Тетяна Тимченко
Нова Пошта
Тетяна Тимченко
Фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
36
Тетяна Тупик
Avesterra Group
Тетяна Тупик
Фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
37
Тарас Мохниця
ТАС Агро
Тарас Мохниця
Директор фінансового департаменту
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
38
Сергій Максюта
Sense Bank
Сергій Максюта
Член правління, фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
39
Тетяна Козодерова
Група компаній "ЕКО"
Тетяна Козодерова
Фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
41
Вікторія Кострома
Fozzy Group
Вікторія Кострома
CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
42
Тетяна Самоненко
BROCARD
Тетяна Самоненко
Керівниця департаменту обліку та фінансового контролю
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
43
Ніна Колодій
Київський КПК
Ніна Колодій
Фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
44
Руслан Какурін
Лемтранс
Руслан Какурін
Фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
45
Любов Цимбал
Медична мережа "Добробут"
Любов Цимбал
CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
46
Сергій Волков
Kernel
Сергій Волков
Фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
47
Ірина Кульгінська
Страхова група ТАС
Ірина Кульгінська
Заступниця Голови Правління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
48
Артем Резніченко
Global Spirits
Артем Резніченко
CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
49
Кирило Бондар
Unit.City
Кирило Бондар
Partner, CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
50
Дмитро Рибальченко
Октава Капітал
Дмитро Рибальченко
Фінансовий директор, голова фінансово-аудиторського комітету
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
51
Віталій Копич
Winner Group Ukraine
Віталій Копич
Заступник голови Правління, фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
52
Олександр Білий
1+1 media
Олександр Білий
Виконавчий та фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
53
Марина Паніна
VARUS
Марина Паніна
CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
54
Борис Долгушин
Київстар
Борис Долгушин
CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
55
Костянтин Школяренко
ПУМБ
Костянтин Школяренко
Заступник голови правління, фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
56
Ірина Левківська
Rozetka-Evo
Ірина Левківська
Group CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
57
Дмитро Буга
Корпорація "Оболонь"
Дмитро Буга
Фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
58
Любомир Коцюмбас
Укртелеком
Любомир Коцюмбас
Фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
59
Інна Недоступ
Smart Holding
Інна Недоступ
Виконувач обов'язків головного фінансового директора
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
60
Олександр Богородов
McDonald's (Чехія, Словаччина та Україна)
Олександр Богородов
Фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
61
Наталія Шевченко
Vodafone Україна
Наталія Шевченко
Фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
62
Юлія Селіверстова
СК Allianz Україна
Юлія Селіверстова
Фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
63
Олександр Ільїн
UKRAVIT
Олександр Ільїн
Фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
64
Людмила Колісецька
Страхова компанія ІНГО
Людмила Колісецька
Фінансовий директор, член правління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
65
Андрій Пастушенко
Henkel в Україні
Андрій Пастушенко
Фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
66
Олена Федотова
УСГ & Глобус
Олена Федотова
Фінансовий директор, член правління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
67
Микола Кладієв
Ferrexpo
Микола Кладієв
CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
68
Лілія Лиманська
Астарта-Київ
Лілія Лиманська
Фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
69
Євген Циганков
HD-Group
Євген Циганков
Фінансовий директор групи компаній
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
70
Руслан Андрійчук
MTI
Руслан Андрійчук
Фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
71
Юлія Данкова
Група Метінвест
Юлія Данкова
Фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
72
Сергій Кузьменко
ІНТЕРПАЙП
Сергій Кузьменко
Group CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
73
Ігор Кублицький
Контінентал Фармерз Груп
Ігор Кублицький
Фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
74
Сергій Плічко
Farmak
Сергій Плічко
Директор з фінансів
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
75
Павло Задорожний
"АрселорМіттал Кривий Ріг"
Павло Задорожний
Фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
76
Ольга Сальнікова
Carlsberg Ukraine
Ольга Сальнікова
Віцепрезидентка з фінансів
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
77
Іван Капустін
Велта
Іван Капустін
Фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
78
Ольга Суліцька
JTI Україна
Ольга Суліцька
Фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0