НБУ разработал единый механизм для непрерывной работы банков в особый период: зачем это нужно

Национальный банк Украины систематизировал в одном документе все регуляции, касающиеся бесперебойного функционирования участников рынка финансовых услуг при наступлении особого периода.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что речь идет об обеспечении непрерывной работы Национального банка, банков, небанковских финансовых учреждений, других лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги.

Чем обусловлены изменения?

Как отмечают в регуляторе, НБУ определяет особенности функционирования финансовых учреждений при введении военного положения или особого периода. С этой целью за период 2004-2024 годов было выпущено около 200 нормативно-правовых и распорядительных актов. Теперь НБУ оформляет его в единую систему, которая определяет:

режимы функционирования субъектов рынка финансовых услуг Украины во время особого периода (режим повышенной готовности, ограниченный режим, критический режим); Порядок принятия НБУ решения о переходе к функционированию финансовой системы в одном из определенных режимов и механизме информирования участников рынка об этом; направления нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность субъектов рынка финансовых услуг в особый период по непрерывности осуществления деятельности и функционирования учреждений, а также особенности обеспечения предоставления услуг клиентам и взаимоотношений между субъектами рынка финансовых услуг и Национальным банком; Требования к разработке НБУ и субъектами рынка финансовых услуг соответствующих протоколов и порядок введения их в действие.

Зачем это нужно?

Как объясняют в регуляторе, такое обновление позволит обеспечить:

согласованную работу НБУ и субъектов рынка финансовых услуг;

синхронность и скоординированность режимов работы всех участников рынка финансовых услуг с учетом внешних обстоятельств;

постоянное функционирование в принятых режимах согласно протоколам реагирования;

понятный порядок взаимодействия регулятора и участников рынка финансовых услуг и общие стандартные требования к работе учреждений в особый период или в случае объявления чрезвычайного положения;

готовность всех субъектов рынка финансовых услуг к переходу в ограниченный режим работы для реагирования на изменение условий функционирования финансового сектора.

Поэтому в течение шести месяцев до 2 февраля 2025 года участники рынка финансовых услуг должны разработать и утвердить внутренние документы по вопросам обеспечения бесперебойного функционирования в условиях особого периода, а также проинформировать об этом НБУ.

Напомним, по данным НБУ, количество участников небанковского финансового рынка в мае уменьшилось с 1045 года (по состоянию на 30 апреля 2024 года) до 1014 года (по состоянию на 31 мая 2024 года). Количество банков осталось неизменным и составило 63.