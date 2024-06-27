- Категория
- Финансы
- Дата публикации
-
Рынок небанковских финансовых услуг пополнился новой компанией
Нацбанк Украины одобрил выдачу лицензии на деятельность ПО "Гарант Сервис Украина" ООО "Делюкс Финанс" и Компания".
Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
Национальный банк Украины на основании поданных заявлений и документов принял решение о выдаче ПО "Гарант Сервис Украина" ООО "Делюкс Финанс" и Компания" (ЕГРПОУ 38940308) лицензии на деятельность финансовой компании с правом предоставления финансовой услуги по предоставлению гарантий.
Одновременно с получением лицензии на деятельность финансовой компании ПО "Гарант Сервис Украина" ООО "Делюкс Финанс" и Компания" приобрело статус финансового учреждения.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Отмечается, что ПО "Гарант Сервис Украина" ООО "Делюкс Финанс" и Компания" является независимым финансовым посредником, который на 01 января 2024 года внесен центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную таможенную политику, в реестр гарантов, предусмотренного Таможенным кодексом Украины, и намерено осуществлять деятельность по выдаче гарантий для обеспечения уплаты таможенных платежей в соответствии с законодательством Украины по таможенному делу.
Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 27 июня 2024 года.
Напомним, в июне НБУ аннулировал четырем небанковским финансовым учреждениям лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг и исключил их из Государственного реестра финансовых учреждений. Речь идет о таких компаниях как ПО "Ломбард Неупокоев, Андгуладзе", ООО "Альфафинанс", ООО "Инвест Инжиниринг и Ко", ООО "Фин Старк".
В мае НБУ аннулировал лицензии на деятельность финансовой компании трем небанковским финансовым учреждениям – ООО "ФК "Финар", ООО "ФК "Финевровектор", ООО "ФК "Ампир Капитал".
Также недавно Нацбанк оштрафовал восемь финансовых компаний за несвоевременную подачу отчетности.
А в мае НБУ наложил штраф на три банка на 55 млн грн – за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.