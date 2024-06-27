НБУ аннулировал лицензии трем страховщикам и исключил их из реестра

Национальный банк аннулировал трем страховым компаниям лицензии в рамках процедуры добровольного выхода из рынка путем выполнения страхового портфеля и исключил их из Государственного реестра финансовых учреждений. Еще один страховщик начал выход с рынка путём выполнения страхового портфеля.

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что регулятор принял решение об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по страхованию и исключению из Государственного реестра финансовых учреждений на основании заявлений: АО "СК "Опека"; ЧАО "СК "Интер-Плюс"; ЧАО "СК "Феникс".

Национальный банк предоставил 1 апреля СК "Опика", а также 24 мая СК "Интер-Плюс" и СК "Феникс" разрешения на выход с рынка путем выполнения страховых портфелей и согласовал этим страховщикам планы выхода с рынка путем выполнения страховых портфелей.

Согласно представленной отчетности за 2023 год страховой портфель АО "СК "Опика" формировался за счет платежей по медицинскому страхованию (непрерывное страхование здоровья) - 65%, страхование от несчастных случаев - 13%, страхование наземного транспорта (кроме железнодорожного) - 10 %.

Объем страховых премий компании в указанном периоде составил 9871 тыс. грн, сформированные страховые резервы – 1194 тыс. грн. За 2023 страховщик выплатил страховые возмещения в объеме 4 554 тыс. грн. Доля компании по страховым премиям на страховом рынке составляет 0,02%.

Страховой портфель ЧАО "СК "ИНТЕР-ПЛЮС" формировался за счет платежей по страхованию ответственности перед третьими лицами, страхование ответственности владельцев воздушного транспорта (включая ответственность перевозчика), страхование ответственности владельцев водного транспорта (включая ответственность перевозчика) - 76,8%, страхование КАСКО – 6,1%, страхование медицинских расходов – 5,8%.

Объем страховых премий компании в указанном периоде составил 140 075 тыс. грн., сформированные страховые резервы – 13 006 тыс. грн. За 2023 страховщик выплатил страховые возмещения в объеме 4 369 тыс. грн. Доля компании по страховым премиям на страховом рынке составляет 0,3%.

Страховой портфель ЧАО "СК Феникс" формировался преимущественно за счет платежей по страхованию наземного транспорта (кроме железнодорожного) - доля премий составляет 81%. Объем страховых премий компании в указанном периоде составил 1176 тыс. грн, сформированные страховые резервы – 166 тыс. грн.

За 2023 страховщик выплатил страховые возмещения в объеме 33 тыс. грн. Доля компании по страховым премиям на страховом рынке составляет 0,003%.

Кроме того, НБУ предоставил разрешение ЧАО "СК "Рідна" на выход с рынка путем выполнения страхового портфеля и согласовал план выхода страховщика с рынка. После завершения процедуры выхода из рынка путем выполнения страхового портфеля страховщик обязан обратиться в Национальный банк с заявлением об аннулировании лицензий на осуществление страховой деятельности.

Решения о выходе СК "Рідна" с рынка путем выполнения страхового портфеля и утверждения плана выхода были приняты на общем собрании акционеров страховщика (протокол от 06 июня 2024 года).

Согласно представленной СК "Родная" отчетности за 2023 год страховой портфель компании формировался преимущественно за счет платежей по страхованию наземного транспорта (кроме железнодорожного) - 48,6% и страхования медицинских расходов - 16,1%.

Объем страховых премий компании в указанном периоде составил 18331 тыс. грн, сформированные страховые резервы – 11 860 тыс. грн. За 2023 год страховщик уплатил страховые возмещения в объеме 6094 тыс. грн. Доля компании по страховым премиям на страховом рынке составляет 0,02%.

Такие решения комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ принял 21 июня.

Ранее Национальный банк Украины разрешил выход из рынка трем страховым компаниям путем выполнения страхового портфеля и согласовал план выхода таких страховщиков. Разрешение предоставлено ЧАО "СК "Раритет", ЧАО "СК "Соверен" и ОДО "СТ "Авеста Страхование".

Также добавим, что в мае НБУ аннулировал все лицензии ЧАО "Страховая Компания "Саламандра" и назначил временную администрацию.

А в конце апреля Национальный банк принял решение аннулировать страховщику "Гамайун" все лицензии и обратиться в суд с заявлением об открытии ликвидационной процедуры.

Также Национальный банк Украины решил аннулировать лицензии и обратиться в суд с заявлением об открытии ликвидационной процедуры ОДО "Страховая компания "Премьер Гарант Профи".