Нацбанк расширил страховщику объем лицензии

Национальный банк Украины на основании собственного заявления ЧАО "МетЛайф" (ЕГРПОУ 32109907) предоставил согласование на расширение объема лицензии компании.

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Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Объем лицензии был расширен на осуществление деятельности по прямому страхованию и входному перестрахованию по классам страхования:

1 – страхование от несчастного случая (в том числе на случай производственной травмы и профессионального заболевания);

2 – страхование на случай болезни (в том числе медицинское страхование).

"С учетом вышеупомянутого расширения лицензия ЧАО "МетЛайф" считается переоформленной. Согласно отчетности ЧАО "МетЛайф" за 2023 год страховой портфель компании сформирован преимущественно по договорам другого накопительного страхования (89% страховых премий)", - говорится в сообщении НБУ.

Также отмечается, что объем страховых премий компании в указанном периоде составил 2 488,6 млн грн, страховые резервы - 6 186 млн грн.

За 2023 год страховщик уплатил страховые возмещения в объеме 516,6 млн. грн.

Доля компании по объему сложившихся страховых резервов на рынке страхования жизни составляет 31,3%.

Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 17 июня 2024 года.

Напомним, на днях Нацбанк дал разрешение на выход с рынка трем страховым компаниям путем выполнения страхового портфеля и согласовал план выхода таких страховщиков.

Также добавим, что в мае НБУ аннулировал все лицензии ЧАО "Страховая Компания "Саламандра" и назначил временную администрацию.

А в конце апреля Национальный банк принял решение аннулировать страховщику "Гамайун" все лицензии и обратиться в суд с заявлением об открытии ликвидационной процедуры.

Также Национальный банк Украины решил аннулировать лицензии и обратиться в суд с заявлением об открытии ликвидационной процедуры ТДВ "Страховая компания "Премьер Гарант Профи".