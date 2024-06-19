Нацбанк розширив страховику обсяг ліцензії

Національний банк України на підставі власної заяви ПрАТ "МетЛайф" (ЄДРПОУ 32109907) надав погодження на розширення обсягу ліцензії компанії.

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Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що обсяг ліцензії було розширено на здійснення діяльності із прямого страхування та вхідного перестрахування за класами страхування:

1 – страхування від нещасного випадку (у тому числі на випадок виробничої травми та професійного захворювання);

2 – страхування на випадок хвороби (у тому числі медичне страхування).

"З урахуванням вищезазначеного розширення ліцензія ПрАТ "МетЛайф" вважається переоформленою. Відповідно до звітності ПрАТ "МетЛайф" за 2023 рік страховий портфель компанії сформовано переважно за договорами іншого накопичувального страхування (89% страхових премій)", - йдеться в повідомленні НБУ.

Також зазначається, що обсяг страхових премій компанії в зазначеному періоді становив 2 488,6 млн грн, страхові резерви – 6 186 млн грн.

За 2023 рік страховик сплатив страхові відшкодування в обсязі 516,6 млн грн.

Частка компанії за обсягом сформованих страхових резервів на ринку страхування життя становить 31,3%.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 17 червня 2024 року.

Нагадаємо, днями Нацбанк надав дозвіл на вихід з ринку трьом страховим компаніям шляхом виконання страхового портфеля та погодив план виходу таких страховиків.

Також додамо, що у травні НБУ анулював всі ліцензії ПрАТ "Страхова Компанія "Саламандра" і призначив тимчасову адміністрацію.

А в кінці квітня Національний банк ухвалив рішення анулювати страховику "Гамайун" усі ліцензії та звернутися до суду із заявою про відкриття ліквідаційної процедури.

Також Національний банк України вирішив анулювати ліцензії та звернутися до суду із заявою про відкриття ліквідаційної процедури ТДВ "Страхова компанія "Прем’єр Гарант Профі".