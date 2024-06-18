НБУ анулював ліцензії чотирьом небанківським фінансовим установам

Національний банк України анулював чотирьом небанківським фінансовим установам ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ. Ще п’ятьом регулятор змінив обсяг ліцензії на діяльність фінансової компанії.

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Про це йдеться в повідомленні пресслужби Нацбанку.

Зазначається, що на підставі власних заяв анульовано ліцензії наступним компаніям:

ПТ "Ломбард Неупокоєв, Андгуладзе" (ЄДРПОУ 23754003) – на діяльність ломбарду з правом надання фінансової послуги з надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів;

ТОВ "Альфафінанс" (ЄДРПОУ 41983080) – на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг;

ТОВ "Інвест Інжиніринг І Ко" (ЄДРПОУ 40144291) – на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансової послуги фінансовий лізинг;

ТОВ "Фін Старк" (ЄДРПОУ 43507588) – на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.

Також відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 № 199 вищезазначені компанії виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з анулюванням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг.

У Нацбанку також зазначають, що на підставі власних заяв надано погодження зміни обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії:

ТОВ "Біг Фінанс Компані" (ЄДРПОУ 43415500) – виключено таку фінансову послугу, як надання гарантій. Після зміни компанія матиме право надавати фінансові послуги: надання коштів та банківських металів у кредит, фінансовий лізинг, факторинг;

ТОВ "Гелексі Фінанс" ( ЄДРПОУ 42305986) – виключено таку фінансову послугу, як фінансовий лізинг. Компанія матиме право надавати фінансову послугу надання коштів та банківських металів у кредит;

ТОВ "Дживвайп Фінанс" (ЄДРПОУ 39294917) – виключено таку фінансову послугу, як надання гарантій. Компанія матиме право надавати такі фінансові послуги: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;

ТОВ "Олімп-Фінанс" (ЄДРПОУ 42920880) – виключено таку фінансову послугу, як фінансовий лізинг. Компанія матиме право надавати такі фінансові послуги: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;

ТОВ "ФК "Артуа" (ЄДРПОУ 40270391) – виключено фінансові послуги: надання коштів та банківських металів у кредит, фінансовий лізинг. Компанія матиме право надавати такі фінансові послуги: факторинг, фінансову платіжну послугу з переказу коштів без відкриття рахунку.

Зазначається, що такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 14 червня 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно Нацбанк оштрафував вісім фінансових компаній за несвоєчасне подання звітності.

А у травні НБУ оштрафував три банки на 55 млн грн - за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Також додамо, що НБУ анулював ліцензії на діяльність фінансової компанії трьом небанківським фінансовим установам - ТОВ "ФК "Фінар", ТОВ "ФК "Фінєвровектор", ТОВ "ФК "Ампір Капітал".