НБУ аннулировал лицензии четырем небанковским финансовым учреждениям

Национальный банк Украины аннулировал четырем небанковским финансовым учреждениям лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг и исключил их из Государственного реестра финансовых учреждений. Еще пяти регулятор изменил объем лицензии на деятельность финансовой компании.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

Отмечается, что на основании собственных заявлений аннулированы лицензии следующим компаниям:

ПО "Ломбард Неупокоев, Андгуладзе" (ЕГРПОУ 23754003) – на деятельность ломбарда с правом предоставления финансовой услуги по предоставлению средств и банковских металлов в кредит в виде ломбардных кредитов;

ООО "Альфафинанс" (ЕГРПОУ 41983080) – на деятельность финансовой компании с правом предоставления финансовых услуг: предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг, финансовый лизинг;

ООО "Инвест Инжиниринг И Ко" (ЕГРПОУ 40144291) – на деятельность финансовой компании с правом предоставления финансовой услуги финансовый лизинг;

ООО "Фин Старк" (ЕГРПОУ 43507588) – на деятельность финансовой компании с правом предоставления финансовых услуг: предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг.

Также в соответствии с пунктом 826 главы 76 раздела XII Положения об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 29.12.2023 № 199 вышеупомянутые компании исключены из Государственного реестра финансовых учреждений в связи аннулированием лицензий на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг.

В Нацбанке также отмечают, что на основании собственных заявлений дано согласование изменения объема лицензий на деятельность финансовой компании:

ООО "Бег Финанс Компани" (ЕГРПОУ 43415500) – исключена такая финансовая услуга, как предоставление гарантий. После изменения компания будет иметь право предоставлять финансовые услуги: предоставление средств и банковских металлов в кредит, финансовый лизинг, факторинг;

ООО "Гэлекси Финанс" ( ЕГРПОУ 42305986) – исключена такая финансовая услуга, как финансовый лизинг. Компания будет иметь право предоставлять финансовую услугу по предоставлению средств и банковских металлов в кредит;

ООО "Дживвайп Финанс" (ЕГРПОУ 39294917) – исключена такая финансовая услуга, как предоставление гарантий. Компания будет иметь право предоставлять следующие финансовые услуги: предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг;

ООО "Олимп-Финанс" (ЕГРПОУ 42920880) – исключена такая финансовая услуга, как финансовый лизинг. Компания будет иметь право предоставлять следующие финансовые услуги: предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг;

ООО "ФК "Артуа" (ЕГРПОУ 40270391) – исключены финансовые услуги: предоставление средств и банковских металлов в кредит, финансовый лизинг. Компания будет иметь право предоставлять следующие финансовые услуги: факторинг, финансовую платежную услугу по переводу средств без открытия счета.

Отмечается, что такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 14 июня 2024 года.

Напомним, недавно Нацбанк оштрафовал восемь финансовых компаний за несвоевременную подачу отчетности.

А в мае НБУ оштрафовал три банка на 55 млн грн – за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Также добавим, что НБУ аннулировал лицензии на деятельность финансовой компании трем небанковским финансовым учреждениям – ООО "ФК "Финар", ООО "ФК "Финевровектор", ООО "ФК "Ампир Капитал".