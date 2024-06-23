НБУ применил к 11 небанковским учреждениям меры влияния

Национальный банк Украины применил к восьми финансовым компаниям меры влияния в виде наложения штрафа и к двум финансовым компаниям и одному ломбарду меры влияния в виде письменного предупреждения – за несвоевременное представление регулятору отчетности за I квартал 2024 года.

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Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что штрафы наложены на следующие компании:

ООО "ЛК "Универсальная" (ЕГРПОУ 33951781);

ООО "Межрегиональная Инвестиционно-Лизинговая Компания" (ЕГРПОУ 33052039);

ООО "Иннова Финанс" (ЕГРПОУ 44127243);

ООО "Сироко Финанс" (ЕГРПОУ 42827134);

ООО "ФК "Юниос" (ЕГРПОУ 39945134);

ООО "Кредитсервис" (ЕГРПОУ 41125531);

ООО "ФК "Гроувэй" (ЕГРПОУ 42364989);

ООО "ФК "Винстар" (ЕГРПОУ 44630056).

Как отмечают в Нацбанке, штрафы подлежат уплате в течение месяца со дня вступления в силу решений Комитета по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг (далее – Комитет по вопросам надзора).

Кроме того, меры воздействия в виде письменной оговорки применены к:

ООО "ФК "Фининвест Плюс" (ЕГРПОУ 41123733);

ООО "Укр-Транс-Кепитал" (ЕГРПОУ 43790163);

ПО "Ломбард 2гарант-Черкассы" Бородай О.А. И Компания" (ЕГРПОУ 24349724).

Сообщается, что указанные учреждения обязаны в срок до 17 июля 2024 года устранить недостатки в деятельности по неосуществлению надлежащего контроля за своевременностью представления регулятору отчетности и принять меры для недопущения аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности.

Решения о применении мер воздействия к указанным учреждениям приняты Комитетом по надзору 17 июня 2024 года по результатам безвыездного надзора за деятельностью по предоставлению финансовых и/или сопроводительных услуг и вступают в силу с 18 июня 2024 года.

Напомним, недавно Нацбанк оштрафовал восемь финансовых компаний за несвоевременную подачу отчетности.

А в мае НБУ оштрафовал три банка на 55 млн грн – за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Также добавим, что НБУ аннулировал лицензии на деятельность финансовой компании трем небанковским финансовым учреждениям – ООО "ФК "Финар", ООО "ФК "Финевровектор", ООО "ФК "Ампир Капитал".