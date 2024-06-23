НБУ застосував до 11 небанківських установ заходи впливу

Національний банк України застосував до восьми фінансових компаній заходи впливу у вигляді накладення штрафу та до двох фінансових компаній і одного ломбарду заходи впливу у вигляді письмового застереження – за несвоєчасне подання регулятору звітності за І квартал 2024 року.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що штрафи накладено на наступні компанії:

ТОВ "ЛК "Універсальна" (ЄДРПОУ 33951781);

ТОВ "Міжрегіональна Інвестиційно-Лізингова Компанія" (ЄДРПОУ 33052039);

ТОВ "Іннова Фінанс" (ЄДРПОУ 44127243);

ТОВ "Сіроко Фінанс" (ЄДРПОУ 42827134);

ТОВ "ФК "Юніос" (ЄДРПОУ 39945134);

ТОВ "Кредитсервіс" (ЄДРПОУ 41125531);

ТОВ "ФК "Гроувей" (ЄДРПОУ 42364989);

ТОВ "ФК "Вінстар" (ЄДРПОУ 44630056).

Як зауважують в Нацбанку, штрафи підлягають сплаті протягом місяця з дня набрання чинності рішеннями Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі – Комітет з питань нагляду).

Крім того, заходи впливу у вигляді письмового застереження застосовано до:

ТОВ "ФК "Фінінвест Плюс" (ЄДРПОУ 41123733);

ТОВ "Укр-Транс-Кепітал" (ЄДРПОУ 43790163);

ПТ "Ломбард 2гарант-Черкаси" Бородай О.А. І Компанія" (ЄДРПОУ 24349724).

Повідомляється, що зазначені установи зобов’язані у строк до 17 липня 2024 року усунути недоліки в діяльності щодо нездійснення належного контролю за своєчасністю подання регулятору звітності та вжити заходів для недопущення аналогічних порушень у подальшій діяльності.

Рішення про застосування заходів впливу до зазначених установ ухвалені Комітетом з питань нагляду 17 червня 2024 року за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та / або супровідних послуг і набирають чинності з 18 червня 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно Нацбанк оштрафував вісім фінансових компаній за несвоєчасне подання звітності.

А у травні НБУ оштрафував три банки на 55 млн грн - за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Також додамо, що НБУ анулював ліцензії на діяльність фінансової компанії трьом небанківським фінансовим установам - ТОВ "ФК "Фінар", ТОВ "ФК "Фінєвровектор", ТОВ "ФК "Ампір Капітал".