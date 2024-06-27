НБУ анулював ліцензії трьом страховикам та виключив їх з реєстру

Національний банк анулював трьом страховим компаніям ліцензії в межах процедури добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ. Ще один страховик розпочав вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

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Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що регулятор прийняв рішення про анулювання ліцензії на здійснення діяльності із страхування та виключення з Державного реєстру фінансових установ на підставі заяв: АТ “СК “Опіка”; ПРАТ “СК “Інтер-Плюс”; ПРАТ “СК “Фенікс”.

Національний банк надав 1 квітня СК “Опіка”, а також 24 травня СК “Інтер-Плюс” та СК “Фенікс” дозволи на вихід з ринку шляхом виконання страхових портфелів та погодив цим страховикам плани виходу з ринку шляхом виконання страхових портфелів.

Відповідно до поданої звітності за 2023 рік страховий портфель АТ “СК “Опіка” формувався за рахунок платежів із медичного страхування (безперервне страхування здоров’я) – 65%, страхування від нещасних випадків – 13%, страхування наземного транспорту (крім залізничного) – 10%.

Обсяг страхових премій компанії в зазначеному періоді становив 9 871 тис. грн, сформовані страхові резерви – 1 194 тис. грн. За 2023 рік страховик сплатив страхові відшкодування в обсязі 4 554 тис. грн. Частка компанії за страховими преміями на страховому ринку становить 0,02%.

Страховий портфель ПРАТ “СК “ІНТЕР-ПЛЮС” формувався за рахунок платежів зі страхування відповідальності перед третіми особами, страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника), страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) – 76,8%, страхування КАСКО – 6,1%, страхування медичних витрат – 5,8%.

Обсяг страхових премій компанії в зазначеному періоді становив 140 075 тис. грн, сформовані страхові резерви – 13 006 тис. грн. За 2023 рік страховик сплатив страхові відшкодування в обсязі 4 369 тис. грн. Частка компанії за страховими преміями на страховому ринку становить 0,3%.

Страховий портфель ПРАТ “СК “Фенікс” формувався переважно за рахунок платежів зі страхування наземного транспорту (крім залізничного) – частка премій становить 81%. Обсяг страхових премій компанії в зазначеному періоді становив 1 176 тис. грн, сформовані страхові резерви – 166 тис. грн.

За 2023 рік страховик сплатив страхові відшкодування в обсязі 33 тис. грн. Частка компанії за страховими преміями на страховому ринку становить 0,003%.

Крім того, НБУ надав дозвіл ПРАТ “СК “Рідна” на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодив план виходу страховика з ринку. Після завершення процедури виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля страховик зобов’язаний звернутися до Національного банку із заявою про анулювання ліцензій на здійснення страхової діяльності.

Рішення про вихід СК “Рідна” з ринку шляхом виконання страхового портфеля та затвердження плану виходу були ухвалені на загальних зборах акціонерів страховика (протокол від 06 червня 2024 року).

Відповідно до поданої СК “Рідна” звітності за 2023 рік страховий портфель компанії формувався переважно за рахунок платежів зі страхування наземного транспорту (крім залізничного) – 48,6% та страхування медичних витрат – 16,1%.

Обсяг страхових премій компанії в зазначеному періоді становив 18 331 тис. грн, сформовані страхові резерви – 11 860 тис. грн. За 2023 рік страховик сплатив страхові відшкодування в обсязі 6 094 тис. грн. Частка компанії за страховими преміями на страховому ринку становить 0,02%.

Такі рішення комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ ухвалив 21 червня.

Раніше Національний банк України надав дозвіл на вихід з ринку трьом страховим компаніям шляхом виконання страхового портфеля та погодив план виходу таких страховиків. Дозвіл надано ПрАТ "СК "Раритет", ПрАТ "СК "Соверен" та ТДВ "СТ "Авеста Страхування".

Також додамо, що у травні НБУ анулював всі ліцензії ПрАТ "Страхова Компанія "Саламандра" і призначив тимчасову адміністрацію.

А в кінці квітня Національний банк ухвалив рішення анулювати страховику "Гамайун" усі ліцензії та звернутися до суду із заявою про відкриття ліквідаційної процедури.

Також Національний банк України вирішив анулювати ліцензії та звернутися до суду із заявою про відкриття ліквідаційної процедури ТДВ "Страхова компанія "Прем’єр Гарант Профі".