Ринок небанківських фінансових послуг поповнився новою компанією

Нацбанк України схвалив видачу ліцензії на діяльність ПТ "Гарант Сервіс Україна" ТОВ "Делюкс Фінанс" і Компанія".

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Про це йдеться в повідомленні пресслужби регулятора.

Національний банк України на підставі поданих заяви та документів ухвалив рішення про видачу ПТ "Гарант Сервіс Україна" ТОВ "Делюкс Фінанс" І Компанія" (ЄДРПОУ 38940308) ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансової послуги з надання гарантій.

Одночасно з отриманням ліцензії на діяльність фінансової компанії ПТ "Гарант Сервіс Україна" ТОВ "Делюкс Фінанс" і Компанія" набуло статусу фінансової установи.

Зазначається, що ПТ "Гарант Сервіс Україна" ТОВ "Делюкс Фінанс" і Компанія" є незалежним фінансовим посередником, який станом на 01 січня 2024 року внесений центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, до реєстру гарантів, передбаченого Митним кодексом України, та має намір здійснювати діяльність з видачі гарантій для забезпечення сплати митних платежів відповідно до законодавства України з питань митної справи.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 27 червня 2024 року.

Нагадаємо, у червні НБУ анулював чотирьом небанківським фінансовим установам ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ. Йдеться про такі компанії як ПТ "Ломбард Неупокоєв, Андгуладзе", ТОВ "Альфафінанс", ТОВ "Інвест Інжиніринг і Ко", ТОВ "Фін Старк".

У травні НБУ анулював ліцензії на діяльність фінансової компанії трьом небанківським фінансовим установам - ТОВ "ФК "Фінар", ТОВ "ФК "Фінєвровектор", ТОВ "ФК "Ампір Капітал".

Також нещодавно Нацбанк оштрафував вісім фінансових компаній за несвоєчасне подання звітності.

А у травні НБУ наклав штраф на три банки на 55 млн грн - за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.