НБУ розробив єдиний механізм для безперервної роботи фінустанов у особливий період: навіщо це потрібно

Національний банк України систематизував в одному документі всі регуляції, які стосуються безперебійного функціонування учасників ринку фінансових послуг у разі настання особливого періоду.

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що йдеться про забезпечення безперервної роботи Національного банку, банків, небанківських фінансових установ, інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

Чим зумовлено зміни?

Як зауважують у регуляторі, НБУ визначає особливості функціонування фінансових установ у разі введення воєнного стану чи особливого періоду. З цією метою за період 2004–2024 років було випущено майже 200 нормативно-правових та розпорядчих актів. Тепер НБУ оформлює їх у єдину систему, що визначає:

Режими функціонування суб’єктів ринку фінансових послуг України під час особливого періоду (режим підвищеної готовності, обмежений режим, критичний режим); Порядок прийняття НБУ рішення щодо переходу до функціонування фінансової системи в одному з визначених режимів та механізм інформування учасників ринку про це; Напрями нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб’єктів ринку фінансових послуг в особливий період щодо безперервності здійснення діяльності та функціонування установ, а також особливості забезпечення надання послуг клієнтам та взаємин між суб’єктами ринку фінансових послуг та Національним банком; Вимоги до розроблення НБУ та суб’єктами ринку фінансових послуг відповідних протоколів і порядок введення їх в дію.

Для чого це потрібно?

Як пояснюють у регуляторі, таке оновлення дасть змогу забезпечити:

узгоджену роботу НБУ та суб’єктів ринку фінансових послуг;

синхронність та скоординованість режимів роботи усіх учасників ринку фінансових послуг з огляду на зовнішні обставини;

стале функціонування у прийнятих режимах згідно з протоколами реагування;

зрозумілий порядок взаємодії регулятора та учасників ринку фінансових послуг та загальні стандартні вимоги до роботи установ в особливий період або в разі оголошення надзвичайного стану;

готовність усіх суб'єктів ринку фінансових послуг до переходу до обмеженого режиму роботи для реагування на зміну умов функціонування фінансового сектору.

Тому впродовж шести місяців, до 2 лютого 2025 року, учасники ринку фінансових послуг повинні розробити та затвердити внутрішні документи з питань забезпечення безперебійного функціонування в умовах особливого періоду, а також поінформувати про це НБУ.

Нагадаємо, за даними НБУ, кількість учасників небанківського фінансового ринку у травні зменшилася з 1045 (станом на 30 квітня 2024 року) до 1014 (станом на 31 травня 2024 року). Кількість банків залишилася незмінною і становила 63.