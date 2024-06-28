НБУ отримав від проєкту USAID дизельний генератор та джерела безперебійного живлення

Проєкт USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу" надав Національному банку дизельний генератор та джерела безперебійного живлення для сталого енергопостачання.

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Про це інформує пресслужба регулятора.

Зазначається, що Національний банк України за підтримки Проєкту USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу" модернізує власні системи гарантованого електроживлення для забезпечення безперебійної роботи центрального банку в умовах перебоїв з електропостачанням, спричинених ракетними обстрілами Росією енергетичної інфраструктури України. Ці ресурси суттєво зміцнять спроможність Національного банку підтримувати роботу під час перебоїв в електропостачанні.

За словами заступника голови Національного банку Олексія Шабана, повномасштабна війна загострила проблему забезпечення безперервного електроживлення в критичних ситуаціях, особливо в умовах ракетних атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

"Тому ми вдячні нашим партнерам з USAID за підтримку у придбанні додаткового обладнання, що дасть змогу посилити нашу спроможність до безперебійної роботи та забезпечити гарантоване електроживлення об’єктів критичної інфраструктури Національного банку, як у воєнний час, так і після його завершення", – додав він.

Директор Місії USAID в Україні Джеймс Хоуп підкреслив важливе значення цієї ініціативи, зазначивши, що надання резервного енергетичного обладнання є важливим проактивним кроком на підтримку діяльності центрального банку в умовах значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, спричинених російською війною.

"Надання нами цього обладнання має на меті допомогти Національному банку посилити стійкість фінансової системи, забезпечуючи при цьому його здатність підтримувати стабільну діяльність банківської системи та безперебійне здійснення щоденних операцій", - підкреслив він.

У Нацбанку зазначають, що фінустанова прагне розвивати власні системи безперебійного електропостачання для захисту критичної банківської інфраструктури України. Як суб’єкт національної системи захисту критичної інфраструктури, НБУ забезпечує безперервну роботу банківської системи, функціонування фінансового ринку, проведення готівкових і безготівкових розрахунків, підтримуючи водночас безпеку та стабільність фінансової системи України в умовах воєнного стану.

"У межах проєкту POWER BANKING як регулятор банківської системи Національний банк прагне залучити альтернативні джерела енергії та резервні канали зв’язку для гарантування безперебійної роботи за будь-яких умов", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Також зазначається, що партнерство з USAID у встановленні додаткових систем гарантованого електроживлення є вкрай важливою складовою цих зусиль. Наразі Національний банк проводить підготовчі роботи для введення в експлуатацію обладнання, що посилить енергонезалежність центрального банку.

Нагадаємо, у червні АТ "Укргазвидобування" отримало від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) сто два дизельні генератори.

Також повідомлялося, що USAID надасть більше ніж 190 мільйонів доларів на проєкт "Захист потужності, підвищення стійкості та підключення" (SPARC), що передбачає термінову енергетичну допомогу України впродовж п'яти років.

Нагадаємо, нещодавно за координації Міністерства енергетики України у межах Українсько-Німецького енергетичного партнерства енергетикам було передано нову партію допомоги. В партію допомоги увійшли три великогабаритні силові трансформатори потужністю 40 000 кВА кожен для живлення вузлів розподільної мережі та 16 одиниць спецтехніки.