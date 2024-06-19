Українські медзаклади отримають 78 генераторів на випадок блекаутів

Завдяки спільному проєкту МОЗ України та Світового банку "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні" закуплено 78 генераторів потужністю 16 кВт для повноцінної та безперебійної роботи медзакладів на випадок можливих відключень електроенергії.

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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Згідно з повідомленням, йдеться про лікарні, центри первинної медико-санітарної допомоги, медичні центри соціально значущих хвороб, центри медико-соціальної реабілітації, центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, лікувально-діагностичні центри тощо.

Зазначається, що обладнання буде розподілене до Вінницької, Дніпропетровської, Волинської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Львівської, Кіровоградської, Житомирської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької областей.

"Враховуючи постійні атаки та обстріли Росією енергетичної інфраструктури України, забезпечення наших закладів охорони здоров’я генераторами дасть їм змогу працювати безперебійно за будь-яких критичних умов", - зауважують у МОЗ.

У відомстві підкреслюють, що таке обладнання здатне забезпечити повноцінну роботу медзакладів в умовах знеструмлення. Генератори спрацьовуватимуть автоматично у разі аварійного відключення електроенергії та постачатимуть напругу в мережу.

"Зазначимо, що постачання обладнання триває відповідно до актуальних потреб кожного регіону. Загалом зараз в українських медзакладах є 11 262 генератори, які спрацьовуватимуть автоматично у разі надзвичайної ситуації", - підсумували у МОЗ.

Нагадаємо, від початку року за підтримки уряду Німеччини Всесвітня організація охорони здоров'я спільно з Міністерством охорони здоров'я України розпочали встановлення модульних котелень у лікарнях для забезпечення опалення взимку.

Додамо, що станом на травень 2024 року незважаючи на системні атаки Росії в Україні вже вдалося повністю відновити 510 об'єктів медичної інфраструктури, пошкоджених внаслідок війни.

Також повідомлялося, що перша лікарня-електростанція в Україні - Хмельницький лікувально-діагностичний центр, уперше в Україні почала продавати в мережу електроенергію, вироблену за допомогою сонячних панелей на своєму даху.

"Промінь надії" для українських лікарень

Нагадаємо, що у березні 2023 року Міністерство охорони здоров'я України оголосило про запуск спільного з Міністерством енергетики України проєкту "Промінь надії", який передбачає встановлення сонячних панелей на закладах охорони здоров’я. Окрім панелей, на закладах охорони здоров’я обіцяли встановити установки для зберігання енергії, які дозволять забезпечити енергоживлення лікарень щонайменше на 4 години.

Проєкт фінансують за кошти міжнародних партнерів. Амбулаторія у селі Горенка під Києвом стала першим медзакладом, який долучився до пілотного проєкту. Сонячні панелі потужністю 12 кВт покривають до 60% його потреб в електроенергії.

У квітні 2023 року стало відомо, що сонячними панелями обладнають 50 медзакладів, щоб забезпечити безперебійну допомогу пацієнтам у разі вимкнень світла. Кожна станція може забезпечувати безперебійну роботу відділень мінімум протягом 2-3 годин.

Фото: ua.depositphotos.com