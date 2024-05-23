ВООЗ встановлює модульні котельні в українських лікарнях для забезпечення опалення взимку

Від початку року, за підтримки уряду Німеччини, Всесвітня організація охорони здоров'я спільно з Міністерством охорони здоров'я України розпочали встановлення модульних котелень у лікарнях.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

На Чернігівщині такі котельні вже облаштували у опорній Бобровицькій та Коропській центральній лікарнях. Ці автономні опалювальні системи працюють на дровах, що дозволяє їм функціонувати навіть під час повних блекаутів. Обидві лікарні обслуговують понад 54 тисячі мешканців регіону.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголосив на важливості забезпечення медзакладів автономними джерелами енергії задля безперебійного надання медичної допомоги пацієнтам, а керівник програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Емануеле Бруні відзначив, що ця ініціатива полегшує навантаження на місцеві громади, гарантуючи опалення лікарень попри атаки на інфраструктуру.

"Активно працюємо, щоби наші лікарні були захищеними та могли безперебійно працювати за будь-яких умов. Саме тому триває робота з забезпечення медзакладів генераторами, енергетичним обладнанням, зокрема сонячними станціями, котельнями, свердловинами тощо. (…). Завдяки встановленим опалювальним установкам медзаклади будуть готовими до можливих викликів", – зазначив Ляшко.

Посол Німеччини Мартін Єґер підкреслив, що допомога у встановленні модульних котелень є частиною зусиль з підтримки України та зміцнення стійкості її системи охорони здоров'я.

Додамо, що перша така модульна котельня була встановлена у Харківській області, де цивільна інфраструктура зазнає постійних обстрілів та бомбардувань. Ще один модуль перебуває в процесі монтажу в Одеській області та чотири – на стадії підготовки. Загалом планується облаштувати вісім таких модулів.

Українцям радять готуватися до будь-яких сценаріїв

Наразі ворогу не вдалося досягти тотального блекауту в країні, проте в Міністерстві енергетики розглядають будь-які можливі сценарії і радять запасатися генераторами і павербанками.

"Я хочу повторитися, купуйте генератори, павербанки, готуйтесь. Але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони вам не знадобилися, і як показує зима, ми зробили все і вони не знадобилися, але зараз поновилися масовані атаки і треба бути готовим до будь-якого сценарію", - каже міністр енергетики України Герман Галущенко.

За словами очільника ДТЕК Дмитра Сахарука, українці можуть знову зіткнутися з погодинними графіками відключення світла, якщо не буде відновлена теплова генерація.

Другою проблемою може стати підвищення споживання електроенергії через спеку. Зазвичай це відбувається в липні й серпні, коли у приміщеннях вмикають кондиціонери.

У квітні Україна на третину порівняно з березнем збільшила імпорт електроенергії з країн Європейського Союзу, імпортувавши 225 тисяч МВт-г.

Зауважимо, через обмеження у використанні енергоресурсів на всій території України Міністерство освіти і науки рекомендує розпочати навчання для частини студентів вишів у першій половині серпня 2024-го, а також – вчитися у суботу у теплі місяці року.