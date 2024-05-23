ВОЗ устанавливает модульные котельные в украинских больницах для обеспечения отопления зимой

С начала года, при поддержке правительства Германии, Всемирная организация здравоохранения совместно с Министерством здравоохранения Украины приступила к установке модульных котельных в больницах.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В Черниговской области такие котельные уже обустроили в опорной Бобровицкой и Коропской центральной больницах. Эти автономные отопительные системы работают на дровах, что позволяет им работать даже во время полных блекаутов. Обе больницы обслуживают более 54 тысяч жителей региона.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил важность обеспечения медучреждений автономными источниками энергии для бесперебойного оказания медицинской помощи пациентам, а руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Эмануэле Бруни отметил, что эта инициатива облегчает нагрузку на местные общины, гарантируя отопление больниц, несмотря на атаки на инфраструктуру.

"Активно работаем, чтобы наши больницы были защищены и могли бесперебойно работать при любых условиях. Именно поэтому идет работа по обеспечению медучреждений генераторами, энергетическим оборудованием, в частности солнечными станциями, котельными, скважинами и т.д. (…). Благодаря установленным отопительным установкам медучреждения будут готовыми к возможным вызовам", – отметил Ляшко.

Посол Германии Мартин Егер подчеркнул, что помощь в установлении модульных котельных является частью усилий по поддержке Украины и укреплению устойчивости системы здравоохранения.

Добавим, что первая такая модульная котельная была установлена в Харьковской области, где гражданская инфраструктура подвергается постоянным обстрелам и бомбардировкам. Еще один модуль находится в процессе монтажа в Одесской области и четыре – на стадии подготовки. В общей сложности планируется обустроить восемь таких модулей.

Украинцам советуют готовиться к любым сценариям

Врагу не удалось достичь тотального блекаута в стране, однако в Министерстве энергетики рассматривают любые возможные сценарии и советуют запасаться генераторами и павербанками.

"Я хочу повториться, покупайте генераторы, павербанки, готовьтесь. Но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились, и как показывает зима, мы сделали все и они не понадобились, но сейчас возобновились массированные атаки и надо быть готовым -какого сценария", - говорит министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По словам главы ДТЭК Дмитрия Сахарука, украинцы могут снова столкнуться с почасовыми графиками отключения света, если не будет восстановлена тепловая генерация.

Второй проблемой может стать повышение потребления электроэнергии из-за жары. Обычно это происходит в июле и августе, когда в помещениях включают кондиционеры.

В апреле Украина на треть по сравнению с мартом увеличила импорт электроэнергии из стран Европейского Союза, импортировав 225 тысяч МВт-ч.

Заметим, из-за ограничений использования энергоресурсов на всей территории Украины Министерство образования и науки рекомендует начать обучение для части студентов вузов в первой половине августа 2024, а также – учиться в субботу в теплые месяцы года.