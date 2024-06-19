Украинские медучреждения получат 78 генераторов на случай блекаутов

Благодаря совместному проекту Минздрава Украины и Всемирного банка "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине" закуплено 78 генераторов мощностью 16 кВт для полноценной и бесперебойной работы медучреждений на случай возможных отключений электроэнергии.

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, речь идет о больницах, центрах первичной медико-санитарной помощи, медицинских центрах социально значимых болезней, центрах медико-социальной реабилитации, центрах экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, лечебно-диагностических центрах и т.д.

Отмечается, что оборудование будет распределено в Винницкую, Днепропетровскую, Волынскую, Полтавскую, Ровенскую, Сумскую, Харьковскую, Львовскую, Кировоградскую, Житомирскую, Хмельницкую, Черкасскую, Черновицкую области.

"Учитывая постоянные атаки и обстрелы Россией энергетической инфраструктуры Украины, обеспечение наших учреждений здравоохранения генераторами позволит им работать бесперебойно при любых критических условиях", - отмечают в Минздраве.

В ведомстве подчеркивают, что такое оборудование способно обеспечить полноценную работу медучреждений в условиях обесточивания. Генераторы будут срабатывать автоматически в случае аварийного отключения электроэнергии и поставлять напряжение в сеть.

"Отметим, что поставка оборудования продолжается в соответствии с актуальными потребностями каждого региона. Всего сейчас в украинских медучреждениях есть 11 262 генератора, которые будут срабатывать автоматически в случае чрезвычайной ситуации", - подытожили в Минздраве.

Напомним, с начала года при поддержке правительства Германии Всемирная организация здравоохранения совместно с Министерством здравоохранения Украины приступила к установке модульных котельных в больницах для обеспечения отопления зимой.

Добавим, что по состоянию на май 2024 года, несмотря на системные атаки России, в Украине уже удалось полностью восстановить 510 объектов медицинской инфраструктуры, поврежденных в результате войны.

Также сообщалось, что первая больница-электростанция в Украине – Хмельницкий лечебно-диагностический центр, впервые в Украине начала продавать в сеть электроэнергию, произведенную с помощью солнечных панелей на своей крыше.

"Луч надежды" для украинских больниц

Напомним, что в марте 2023 года Министерство здравоохранения Украины объявило о запуске совместного с Министерством энергетики Украины проекта "Луч надежды", который предусматривает установку солнечных панелей на учреждениях здравоохранения. Кроме панелей, на учреждениях здравоохранения обещали установить установки для хранения энергии, позволяющие обеспечить энергопитание больниц минимум на 4 часа.

Проект финансируется за счет международных партнеров. Амбулатория в селе Горенка под Киевом стала первым медучреждением, которое присоединилось к пилотному проекту. Солнечные панели мощностью 12 кВт покрывают до 60% его потребностей в электроэнергии.

В апреле 2023 года стало известно, что солнечными панелями оборудуют 50 медучреждений, чтобы обеспечить бесперебойную помощь пациентам в случае отключения света. Каждая станция может обеспечивать бесперебойную работу отделений минимум в течение 2-3 часов.

Фото: ua.depositphotos.com