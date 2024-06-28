НБУ получил от проекта USAID дизельный генератор и источники бесперебойного питания

Проект USAID "Инвестиции для устойчивости бизнеса" предоставил Национальному банку дизельный генератор и источники бесперебойного питания для устойчивого энергоснабжения.

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Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк Украины при поддержке Проекта USAID "Инвестиции для устойчивости бизнеса" модернизирует собственные системы гарантированного электропитания для обеспечения бесперебойной работы центрального банка в условиях перебоев с электроснабжением, вызванных ракетными обстрелами Россией энергетической инфраструктуры Украины. Эти ресурсы существенно укрепят способность Национального банка поддерживать работу при перебоях в электроснабжении.

По словам заместителя главы Национального банка Алексея Шабана, полномасштабная война обострила проблему обеспечения непрерывного электропитания в критических ситуациях, особенно в условиях ракетных атак на объекты энергетической инфраструктуры.

"Поэтому мы благодарны нашим партнерам из USAID за поддержку в приобретении дополнительного оборудования, что позволит усилить нашу способность к бесперебойной работе и обеспечить гарантированное электропитание объектов критической инфраструктуры Национального банка как в военное время, так и после его завершения", – добавил он.

Директор Миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп подчеркнул значение этой инициативы, отметив, что предоставление резервного энергетического оборудования является важным проактивным шагом в поддержку деятельности центрального банка в условиях значительных повреждений энергетической инфраструктуры, вызванных российской войной.

"Предоставление нами этого оборудования должно помочь Национальному банку усилить устойчивость финансовой системы, обеспечивая при этом его способность поддерживать стабильную деятельность банковской системы и бесперебойное осуществление ежедневных операций", - подчеркнул он.

В Нацбанке отмечают, что банк стремится развивать собственные системы бесперебойного электроснабжения для защиты критической банковской инфраструктуры Украины. Как субъект национальной системы защиты критической инфраструктуры НБУ обеспечивает непрерывную работу банковской системы, функционирование финансового рынка, проведение наличных и безналичных расчетов, поддерживая одновременно безопасность и стабильность финансовой системы Украины в условиях военного положения.

"В рамках проекта POWER BANKING как регулятор банковской системы Национальный банк стремится привлечь альтернативные источники энергии и резервные каналы связи для обеспечения бесперебойной работы при любых условиях", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что партнерство с USAID в установлении дополнительных систем гарантированного электропитания является крайне важной составляющей этих усилий. В настоящее время Национальный банк проводит подготовительные работы по вводу в эксплуатацию оборудования, что усилит энергонезависимость центрального банка.

Напомним, в июне АО "Укргаздобыча" получило от Агентства США по международному развитию (USAID) сто два дизельных генератора.

Также сообщалось, что USAID предоставит более 190 миллионов долларов на проект "Защита мощности, повышения устойчивости и подключения" (SPARC), предусматривающий срочную энергетическую помощь Украины на протяжении пяти лет.

Напомним, недавно при координации Министерства энергетики Украины в рамках украинско-германского энергетического партнерства энергетикам была передана новая партия помощи. В партию помощи вошли три крупногабаритных силовых трансформатора мощностью 40 000 кВА каждый для питания узлов распределительной сети и 16 единиц спецтехники.