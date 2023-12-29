ОТП Банк предлагает клиентам МПБ инвестиционные кредиты с возможностью возмещения до 20% полученных средств

ОТП Банк предлагает предприятиям малого и среднего бизнеса кредиты на приобретение техники с возможностью компенсации части профинансированных банком расходов. Такие кредиты предоставляются в рамках программы повышения конкурентоспособности МПБ в странах восточного партнерства ЕБРР.

Как сообщила Наталья Кондратчук, директор департамента корпоративного финансирования ОТП Банка: «Цель программы – развитие кредитования, направленного на покупку энергоэффективной техники и оборудования микро-, малыми и средними предприятиями, и осуществление инвестиций в энергосберегающие технологии. Такое финансирование призвано обеспечить потребности местных агропроизводителей в обновлении парка агротехники продукцией известных мировых брендов. При этом заемщик сможет претендовать на компенсацию части расходов, профинансированных за счет кредитных средств банка.

Размер компенсации зависит от вида приобретенных активов и может достигать 20% предоставленных кредитных средств. Возмещение производится в валюте евро, ориентировочно в течение месяца после документального подтверждения целевого использования средств заемщиком и проверки документов ЕБРР.

Ожидается, что средняя сумма кредитов по программе составит гривневый эквивалент 300 тыс. евро, но вместе с тем размер кредитования каждого отдельного заемщика определяется в зависимости от деталей его инвестиционного проекта, который должен быть приемлемым для ЕБРР. Минимальный срок кредита – 24 месяца, максимальный – 60 месяцев. Обеспечением возврата кредита является залог покупаемой техники, финансовая поручительство собственников заемщика и дополнительный залог в случае необходимости. Кредитное соглашение реализуется в рамках программы распределения рисков ЕБРР, поэтому финансируемый проект должен также соответствовать его критериям.

Кредиты с такой уникальной компенсацией расходов ОТП Банк предлагает своим клиентам, количество работников в которых составляет не более 249 человек, и годовой доход не превышает эквивалент 50 млн евро, или валюта годового баланса не больше, чем эквивалент 43 млн евро в гривневом эквиваленте.

Компания-заемщик должна осуществлять деятельность на рынке Украины не менее 3-х лет и отвечать другим требованиям, установленным ОТП Банком и ЕБРР, в том числе по позитивной кредитной истории.