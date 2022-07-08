Рада намерена запретить требовать от военных возвращать кредитные долги

Верховная Рада намерена запретить на период военного положения и шести месяцев после него осуществлять меры по урегулированию просроченной задолженности в отношении потребителей-военнослужащих.

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За соответствующий законопроект №7414 в первом чтении проголосовал 281 депутат. При этом никто не был против, а 12 нардепов воздержались (все - из группы "Платформа за жизнь и мир"). После принятия законопроекта за основу Рада также 266 голосами решила сократить сроки подготовки его ко второму чтению.

Документом предлагается изменить закон о потребительском кредитовании, распространив упомянутый запрет как на самих кредитодателей, так и на коллекторские компании.

Предусмотрено, что им больше нельзя будет взаимодействовать по собственной инициативе с должниками, а также их родственниками и близким людьми.

При этом военному или члену его семьи для того, чтобы от него отстал коллектор, достаточно будет уведомить кредитора электронным письмом о своей принадлежности к военнослужащим Вооруженных сил Украины или другого законного военного формирования, органа внутренних дел спецназначения, Государственной спецслужбы транспорта или Госслужбы спецсвязи и защиты информации.

Также в эту категорию входят военные, ставшие инвалидами из-за заболевания во время службы, и члены их семей; члены семей погибших, умерших или пропавших без вести военных; военнообязанные и резервисты, призванные на сборы, и члены их семей; а также члены добровольческих формирований территориальных общин.

Авторами документа являются четыре комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, включая его председателя Даниила Гетманцева. При этом законопроект был подан после того, как с соответствующей инициативой вышел Национальный банк Украины.